5 أسهم تحقق أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت مجموعة أسهم بالبورصة المصرية تعاملاتها اليوم مسجلة أعلى ارتفاعات، مخالفة الاتجاه العام الهابط للمؤشرات التي خسرت المكاسب التي حققتها خلال التعاملات الصباحية.

وتراجع المؤشر الرئيس للسوق EGX30 بنسبة 1.8%، مغلقا عند 17301 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI بنسبة 0.86%، مغلقا عند 3030 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 0.94% مغلقا عند 4597 نقطة.

وتصدر الأسهم الأعلى ارتفاعا اليوم مصر للفنادق بنسبة 14.75% مغلقا عند 72.030 جنيه، تلاه مباشرة العربية المصرية "ثمار" لتداول الأوراق المالية والسندات بنسبة 9.03% مغلقا عند مستوى 6.160 جنيه، وثالثا جاء العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية بنسبة 6.30% عند مستوى 1053 جنيه.

ورابعا جاء سهم تعليم لخدمات الإدارة بنسبة 6.19% مغلقا عند 3.430 جنيه، ثم وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي بنسبة 5.79% مغلقا عند 36.920 جنيه.