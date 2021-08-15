5 أسهم تحقق أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

في قطاعات الكيماويات، والعقارات، والمنسوجات

تنوعت قائمة الأسهم الأعلى ارتفاعا بنهاية تعاملات اليوم الأحد بين قطاعات الكيماويات، والعقارات، والمنسوجات، وذلك في جلسة رابحة اكتست فيها المؤشرات جماعيا باللون الأخضر.

في قطاعات الكيماويات، والعقارات، والمنسوجات

وتصدر الأسهم الأعلى صعودا بنهاية تعاملات اليوم مصر لصناعة الكيماويات مرتفعا 12.55% مغلقا عند مستوى 13.99 جنيه، تلاه مباشرة سهم الشمس للإسكان والتعمير صاعدا نحو 10%، مغلقا الجلسة عند 8.29 جنيه.

وثالثا في الصعود جاء سهم جولدن تكس للأصواف بصعود 9.78% إلى مستوى 7.86 جنيه، ثم سماد مصر (إيجيفرت) بنسبة صعود 9.5%، إلى مستوى 14.92 جنيه، وخامسا جاء سهم الجيزة العامة للمقاولات بنسبة 8.9%، منهيا اليوم عند 0.59 جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسى للسوق اليوم "EGX30" بنسبة 1.33% مغلقا عند 11029 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بنسبة 0.57%، إلى مستوى 2887 نقطة، ومؤشر المئوي الأوسع نطاقا بنسبة 0.51% إلى مستوى 3866 نقطة.