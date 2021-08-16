بورصة وشركات

5 أسهم تجني أعلى مكاسب بنهاية تعاملات البورصة المصرية اليوم (جراف)

في 4 قطاعات متنوعة
منى عبدالباري 3:20 م, الأثنين, 16 أغسطس 21 3:20 م, الأثنين, 16 أغسطس 21

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بنهاية جلسة متباينة فى تعاملات البورصة المصرية اليوم، سجلت 5 أسهم أعلى ارتفاعات، توزعت في قطاعات الاستثمارات المالية، واستصلاح الأراضي، والإسكان، واللوجستيات.

في 4 قطاعات متنوعة

وتصدر قائمة الأسهم الأعلى صعودا فى البورصة المصرية اليوم، سهم القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بنسبة 9.5%، مغلقا عند مستوى 12 جنيها، تلاه سهم العربية لاستصلاح الأراضي بنسبة 8.42% إلى مستوى 32.33 جنيه، ثم العربية للصناعات الهندسية بنسبة 8% إلى 5.40 جنيه.

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ورابعا بقائمة الأعلى ارتفاعا بالبورصة المصرية، حل سهم الشمس للإسكان والتعمير بنسبة 7.7% إلى مستوى 8.93 جنيه، وخامسا العربية المتحدة للشحن والتفريغ بنسبة 6.11% إلى مستوى 1.37 جنيه.

وشهدت تداولات اليوم جلسة متباينة حيث صعد مؤشر السوق الرئيسى للبورصة المصرية" EGX30" بنسبة 0.15%، إلى مستوى 11046 نقطة، بينما تراجع المؤشر المئوي الأوسع نطاقا بنسبة 0.06% إلى مستوى 3864 نقطة، والمؤشر السبعيني EGX70 بنسبة 0.08%، إلى مستوى 2885 نقطة.

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بقلم منى عبدالباري

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