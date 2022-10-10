5 أسهم تتكبد أعلى خسائر بنهاية تعاملات البورصة المصرية اليوم (جراف)

تكبدت مجموعة من أسهم البورصة المصرية أعلى خسائر بنهاية تعاملات اليوم التي سجلت فيها المؤشرات مكاسب ضعيفة جدًّا.

وكان السهم الأعلى خسارة اليوم حق اكتتاب التوفيق للتأجير التمويلي- إيه تي ليس-1 متراجعًا 14.24% مغلقًا عند 0.265 جنيه، ثم العربية لمنتجات الألبان “آراب ديري- باندا” متراجعًا 8.77% مغلقًا عند 2.080 جنيه.

وثالثًا تراجع سهم رواد السياحة- رواد بنسبة 4.96% مغلقًا عند 27.190 جنيه، ثم سهم زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بنسبة 4.86% مغلقًا عند 5.870 جنيه، ثم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 4.68% مغلقًا عند 2.240 جنيه.

أنهت مؤشرات البورصة اليوم تعاملاتها بمكاسب طفيفة سجلت 0.08% للمؤشر الرئيس "EGX30" ليغلق عند مستوى 9948 نقطة، ومؤشر "EGX70" بنسبة 0.04% مغلقًا عند 2185 نقطة، ومؤشر "EGX100" بنسبة 0.05% مغلقًا عند 3123 نقطة.