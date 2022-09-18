5 أسهم تتكبد أعلى تراجعات في البورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت مجموعة أسهم في البورصة المصرية أعلى تراجعات بنهاية تعاملات اليوم بنسب تراوحت بين نحو 36% و16% لتحاكي الهبوط القوي للمؤشرات.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الأحد بتراجع كبير جماعيا، حيث تراجع المؤشر الرئيس للسوق EGX30 بنسبة 3.13% مغلقا عند مستوى 9763 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 6.76% مغلقا عند مستوى 2114 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 5.78% مغلقا عند مستوى 3036 نقطة.

وانعكس صدى تراجعات المؤشرات على الأسهم الأعلى تراجعا لتنخفض بنسب تراوحت بين نحو 36% و 16%، بصدارة حق اكتتاب شركة غاز مصر-1 متراجعا 35.84% مغلقا عند مستوى 1.056 جنيه، وسهم المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بنسبة 18.17%مغلقا عند 0.446 جنيه.

وثالثا في التراجعات حل سهم الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بنسبة 17.25% مغلقا عند 0.403 جنيه، ورابعا العبور للاستثمار العقاري خاسرا 16.23% مغلقا عند 9.960 جنيه، وخامسا جاء بلتون المالية القابضة بنسبة 16.15% مغلقا عند 2.960 جنيه.

وفي ظل حركة السوق السلبية اليوم سجلت حزمة من الأسهم ثباتا جاء من بينها القاهرة للأدوية مغلقا عند 38.910 جنيه، وسهم العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية عند 697.550 جنيه، ومصر للفنادق عند 25 جنيه، والصناعات الغذائية العربية – دومتي عند 5.390 جنيه، وسهم سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية عند 5.580 جنيه.