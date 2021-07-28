بورصة وشركات

5 أسهم تتكبد أعلى تراجعات بنهاية تعاملات اليوم بالبورصة المصرية (جراف)

بنسب تراوحت بين نحو 9% و 5%
منى عبدالباري 11:58 م, الأربعاء, 28 يوليو 21 11:58 م, الأربعاء, 28 يوليو 21

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سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية أعلى تراجعات بنهاية جلسة اليوم، بمعدلات بين نحو 9%، و5%، توزعت بين قطاعات الخدمات المالية، والعقارات، و القطاع الطبي، والصناعة.

بنسب تراوحت بين نحو 9% و 5%

وتصدر قائمة التراجعات سهم الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بنسبة 8.98%، مغلقا عند 44.68 جنيه، تلاه سهم العروبة للسمسرة في الأوراق المالية بنسبة 8.57%، إلى مستوى 1 جنيه، ثم سهم العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 6.75%، إلى 34.38 جنيه.

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ورابعا في التراجعات جاء سهم الإسكندرية للخدمات الطبية بـ 5.53% إلى مستوى 59.5 جنيه، وسهم العربية للخزف –سيراميكا ريماس بنسبة 5.10%، إلى مستوى 4.28 جنيه.

وكانت جلسة اليوم بالبورصة المصرية أغلقت التعاملات على صعود جماعي للمؤشرات، حيث ارتفع المؤشر الرئيس EGX100 بنسبة 0.06% إلى مستوى 10769 نقطة، والمؤشر السبعيني للأفراد بنسبة 1.96% إلى مستوى 2714 نقطة، والمؤشر المئوي الأوسع نطاقا بنسبة 1.54%، إلى مستوى 3696 نقطة.

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بقلم منى عبدالباري

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