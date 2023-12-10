5 أسهم تتكبد أعلى تراجعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الأحد على تراجع جماعي لمؤشراتها، مما انعكس على مجموعة أسهم سجلت أعلى انخفاضات بالسوق، وظلت مجموعة أخرى على ثبات.

وتراجع مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 2.01%، مغلقا عند 24189 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.74%، مغلقا عند 5194 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.76%، مغلقا عند 7547 نقطة.

وتصدر قائمة الأعلى هبوطا جاء سهم طاقة عربية بنسبة 11.24%، مغلقا عند 13.660 جنيه، ثم العربية المتحدة للشحن والتفريغ بنسبة 11.09%، مغلقا عند 0.914 جنيه.

وثالثا جاء سهم مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو بنسبة 10.07%، مغلقا عند مستوى 446.070 جنيه، ثم أسيك للتعدين – اسكوم بنسبة 10.06%، مغلقا عند 51.490 جنيه، ثم الأهلي للتنمية والاستثمار بنسبة 10.03%، مغلقا عند 32.040 جنيه.

وسجلت مجموعة أسهم أخرى ثباتا منها أسمنت سيناء مغلقا عند 9.110 جنيه، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية عند 10.260 جنيه، وجولجن كوست السخنة للاستثمار السياحي عند 0.510 جنيه، وتنمية للاستثمار العقاري عند 2.460 جنيه، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية عند 68.170 جنيه.