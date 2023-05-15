5 أسهم تتكبد أعلى تراجعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

تحولت مؤشرات البورصة المصرية للهبوط بشكل جماعي اليوم، وسارت حزمة من الأسهم في نفس الاتجاه لتنهي التعاملات متكبدة أعلى معدلات تراجع بالسوق.

وكان السهم الأعلى هبوطا اليوم العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 10.21% مغلقا عند 30.950 جنيه، تلاه مباشرة سهم مصر للفنادق بنسبة 5.74% مغلقًا عند 71.220 جنيه، ثم النصر للأعمال المدنية بنسبة 5.59% مغلقًا عند 22.280 جنيه.

ورابعًا جاء سهم الإسكندرية للغزل والنسيح "سبينالكس" بنسبة 5%، مغلقا عند 2.660 جنيه، ثم أودن للاستثمارات المالية بنسبة 4.93% مغلقا عند 1.774 جنيه.

وأنهى المؤشر الرئيس للسوق EGX30 تداولات الاثنين متراجعا 1.34% مغلقا عند 17135 نقطة، كما انحفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI بنسبة 1.92% مغلقا عند 3038 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا EGX100 EWI بنسبة 1.88% مغلقا عند 4607 نقطة.