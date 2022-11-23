5 أسهم تتكبد أعلى تراجعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية في قطاعات متنوعة أعلى تراجعات بنهاية تعاملات اليوم بنسب تراوحت نحو 8% ونحو 5%، في جلسة أغلقت فيها المؤشرات على تباين.

وتصدَّر الأسهمَ الهابطة، اليوم، سهم بلتون المالية القابضة بنسبة 7.96% مغلقًا عند 3.120 جنيه، ثم سهم المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بنسبة 5.01% مغلقًا عند مستوى 0.322 جنيه، ثم سهم رواد السياحة- رواد بنسبة 4.97% مغلقًا عند مستوى 20.670 جنيه.

ورابعًا جاء سهم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 4.93% مغلقًا عند 1.119 جنيه، ثم العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بنسبة 4.78% مغلقًا عند 26.120 جنيه.

وأنهى مؤشر السوق الرئيس "EGX30" تعاملات اليوم على تراجع 0.18% مغلقًا عند مستوى 12600 نقطة، بينما ارتفع مؤشري السوق "EGX70" بنسبة 0.21% مغلقًا عند 2411 نقطة، ومؤشر "EGX100" بنسبة 0.4% مغلقًا عند 3517 نقطة.