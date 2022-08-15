5 أسهم تتكبد أعلى تراجعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

تكبدت مجموعة من أسهم البورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم، أعلى تراجعات بنسب تراوحت بن نحو 7% و5%، متوزعة على قطاعات النسيج، والاستثمارات المالية، والاستثمار العقاري، واستصلاح الأراضي.

وكان الأعلى خسارة اليوم جولدن تكس للأصواف بنسبة 6.95%، مغلقًا عند مستوى 5.090 جنيه، تلاه سهم آرابيا إنفستمنتس هولدنج بنسبة 5.60%، مغلقًا عند 0.354 جنيه.

وثالثًا جاء سهم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 5.51%، مغلقًا عند مستوى 12.350 جنيه، ورابعًا حلَّ وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي بنسبة 5.09%، مغلقًا عند 39.180 جنيه، وخامسًا كان سهم الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بنسبة 4.74%، مغلقًا عند 0.522 جنيه.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين على المؤشرات، حيث تراجع المؤشر الثلاثيني "EGX30" بنسبة 0.7%، مغلقًا عند مستوى 9914 نقطة،

والمؤشر المئوي الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.25% مغلقًا عند مستوى 3049 نقطة، بينما صعد المؤشر السبعيني "EGX70" بنسبة 0.06% مغلقًا عند مستوى 2130 نقطة.