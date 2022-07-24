5 أسهم تتكبد أعلى تراجعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية اليوم أعلى تراجعات بنسب تراوحت بين نحو 12% ومايقرب من 3% بنهاية تعاملات اليوم التي شهدت إغلاقات متباينة للمؤشرات.

وكان السهم الأعلى تراجعا اليوم جراند انفستمنت بنسبة 11.9% مغلقا عند 7.240 جنيه، ثم سهم شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 4.42%، مغلقا عند 7.56 جنيه، ثم سهم ليسيكو مصر بنسبة 3.91% مغلقا عند 4.67 جنيه.

ورابعا في التراجعات جاء سهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة 3.68%، مغلقا عند 24.080 جنيه، ثم خامسا إعمار مصر للتنمية بنسبة 2.87% مغلقا عند 2.37 جنيه.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين، حيث تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.15% مغلقا عند 9276 نقطة، بينما صعد مؤشري السوق EGX70 بنسبة 0.94% مغلقا عند 1815 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.85% مغلقا عند 2664 نقطة.