5 أسهم تتراجع بنسبة تفوق الـ6% بمنتصف تعاملات جلسة اليوم

خاصتواصل البورصة المصرية تراجعها للجلسة الثانية على التوالي بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، ليجسل المؤشر الرئيسي 13475 نقطة هابطًا بنسبة 0.37%، كما تراجع مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة بـ 0.36% عند 805 نقطة .فيما صعد مؤشر متساوي الأوزان "egx50" منفردًا بـ 0.28% عند 2360 نقطة، وتراجع نظيره اﻷوس

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تواصل البورصة المصرية تراجعها للجلسة الثانية على التوالي بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، ليجسل المؤشر الرئيسي 13475 نقطة هابطًا بنسبة 0.37%، كما تراجع مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة بـ 0.36% عند 805 نقطة .

فيما صعد مؤشر متساوي الأوزان “egx50” منفردًا بـ 0.28% عند 2360 نقطة، وتراجع نظيره اﻷوسع نطاقًا “egx100” بنحو 0.29% عند 1779 نقطة .

وخيم التراجع على النسبة الأكبر من اﻷسهم للجلسة الثانية على التوالي إذ بلغ اجمالي اﻷسهم المتداوله 184 سهم، تراجع من بينهم 78 سهم فيما صعد 74 آخرين، ما دفع إدارة البورصة إيقاف التعامل على 5 اسهم لتجاوزها حاجز الـ5% تراجعًا .

واحتل سهم “العروبة للسمسرة في اﻷوراق المالية”، نسبة التراجع اﻷكبر ليتربع على قائمة اﻷسهم اﻷكثر تراجعًا بنسبة 9.7% عند 0.65 جنيه، تلاه سهم “العالمية للاستثمار والتنمية بـ 8.9% عند 11.25 جنيه، ثم سهم “اجواء للصناعات الغذائية” بـ8.2% عند 3.02 جنيه، ثم سهم “مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة” بنحو 6.2% عند 37.71 جنيه، وفي المتربة الخامسة جاء سهم “بنك كريدي اجريكول مصر” بـ 6% عند 42.10 جنيه .