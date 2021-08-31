بورصة وشركات

5 أسهم بمؤشر «EGX70» تتصدر ارتفاعات البورصة المصرية اليوم

تصدرها سهم الدلتا للسكر صاعدا 7%
منى عبدالباري 5:46 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21 5:46 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21

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مازالت أسهم المؤشر السبعيني EGX70 تتصدر المشهد في تحقيق أعلى ارتفاعات بالبورصة، حيث تضمنت قائمة الأسهم الأعلى صعودا بتعاملات البورصة المصرية اليوم 5 من هذه الأسهم.

تصدرها سهم الدلتا للسكر صاعدا 7%

وتصدر قائمة الصعود سهم الدلتا للسكر بنحو 7% ارتفاع، مغلقا عند 17 جنيه، ثم سهم سماد مصر “إيجيفرت” بنسبة 6.6%، إلى مستوى 14 جنيه، ثم سهم الإسماعيلية مصر للدواجن بنسبة ارتفاع 6.5%، مغلقا عند 8.5 جنيه.

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ورابعا في الصعود جاء سهم الإسكندرية للغزل والنسيج “سبينالكس” بنسبة 5.6%، إلى مستوى 2.26 جنيه، وأخيرا جاء سهم العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بنسبة 5.5%، مغلقا عند مستوى 69 جنيه.

وتشهد أسهم السبعيني في الشهور الأخيرة ارتفاعات قوية، وصفها بعض المحللون بـ”غير المبررة” نظرا لأوضاع شركاتها المالية.

وأرجع خبراء لـ”المال” هذه الارتفاعات إلى حركة مضاربات تجتاح السوق، وأن جميع الأسهم الخاضعة للمضاربات تجمعها سمة مشتركة وهي تدني أحجام التداول الحر على أسهمها ما يتيح لمجموعة من المضاربين السيطرة على السهم وتحريك سعره.

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بقلم منى عبدالباري

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