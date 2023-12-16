5 أسهم ببورصة «النيل» تُهيمن على 78% من تداولات الأسبوع الماضي (جراف)

هيمنت حوالي 5 أسهم مقيدة في بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة، على نحو 78% من تداولات الأسبوع الماضي، بقيمة 112 مليون جنيه من الإجمالي.

وتصدر سهم المشروعات الصناعية والهندسية القائمة بنسبة 28.2% وبقيمة 40.4 مليون جنيه، تلاه المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية بنحو 17.2% وبقيمة 24.7 مليون جنيه.

وثالثًا جاء حق اكتتاب المشروعات الصناعية والهندسية 2، بنسبة 14.5% وبقيمة 20.8 مليون جنيه، ثم سهم شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية بـ 9.7% وبقيمة 13.8 مليون جنيه، وأخيرًا اراب للتنمية والاستثمار العقاري بهيمنة 8.3% بقيمة 11.9 مليون جنيه.

وتراجعت قيم تداول أسهم سوق النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال تعاملات الأسبوع الماضي بواقع 32% وسجلت 143.3 مليون جنيه مقارنة مع 211.3 مليون جنيه الأسبوع السابق لهُ.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، أنهت تعاملات الخميس الماضي 14-12-2023، على تباين، بمكاسب سوقية 5 مليارات جنيه.

وفقد مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30” جميع مكاسبه الصباحية لينهي التعاملات على تراجع نحو 0.21%، عند مستوى 24722 نقطة.

فيما صعد مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 1.62%، مسجلا 5365 نقطة.

وارتفع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا “EGX100” بـ 1.27%، ليغلق عند 7768 نقطة.

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