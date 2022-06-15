5 أسهم بالبورصة تحقق أعلى ارتفاعات بتعاملات اليوم (جراف)

شهدت حزمة من الأسهم بالبورصة المصرية أعلى صعود بنهاية تعاملات اليوم، بنسب تراوحت بين نحو 9% و7% في قطاعات الاستثمار العقاري، والاستشارات الهندسية، والصناعات الغذائية، والعقارات.

في قطاعات الاستثمار العقاري، والاستشارات الهندسية، والصناعات الغذائية، والعقارات

وجاء في مقدمة الأسهم الأعلى ربحا التعمير والاستشارات الهندسية بنسبة 8.8% مغلقا عند 18.89 جنيه، وسهم تنمية للاستثمار العقاري بنسبة 7.88% مغلقا عند 1.72 جنيه.

وثالثا جاء سهم أجواء للصناعات الغذائية – مصر بنسبة 7.88% مغلقا عند مستوى 13.28 جنيه، ثم سهم مدينة نصر للإسكان والتعمير بنسبة 7.30% مغلقا عند 2.50 جنيه، وخامسا جاء الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بنسبة 6.77% إلى مستوى 11.99 جنيه.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين حيث تراجع المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 بنسبة 0.11% إلى مستوى 9970 نقطة، بينما صعد مؤشري EGX70 بنسبة 0.88% مغلقا عند مستوى 1870 نقطة، و EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.66% إلى مستوى 2760 نقطة.