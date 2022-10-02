5 أسهم بالبورصة المصرية تتكبد أعلى تراجعات بنهاية تعاملات اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية الأدوية، في قطاعات الصناعات الغذائية، ومواد البناء والتشييد، والانتاج الزراعي أعلى تراجعات بنهاية تعاملات اليوم التي سجلت فيها مؤشرات السوق هبوطا جماعيا بنسب تخطت الـ1%.

وتصدر الأسهم التي تكبدت أعلى تراجعات اليوم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 11.27% مغلقا عند 15.890 جنيه، ثم العربية لمنتجات الألبان “آراب ديري- باندا” بنسبة 7.33% مغلقا عند 2.780 جنيه.

وثالثا جاء سهم ليسيكو مصر بنسبة 6.15% مغلقا عند مستوى 9.770 جنيه، ورابعا جاء أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بنسبة 5.28% مغلقا عند مستوى 0.251 جنيه، وخامسا جاء سهم شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي "نيوداب" متراجعا 5.24% مغلقا عند 2.350 جنيه.

وتراجع مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 1.43% مغلقا عند مستوى 9687.36 نقطة، ومؤشر EGX70EWI بنسبة 1.47% مغلقا عند مستوى 2217 نقطة، ومؤشر EGX100EWI بنسبة 1.50% مغلقا عند مستوى 3140.5 نقطة.

وشهدت حزمة من الأسهم ثباتا كان من بينها بنك قناة السويس مغلقا عند 7.550 جنيه، وسهم مطاحن شرق الدلتا مغلقا عند 89.830 جنيه، وسهم مطاحن مصر الوسطى عند 30.990 جنيه، وسهم بيراميزا للفنادق والقرى السياحية بيراميزا عند 22.750 جنيه.