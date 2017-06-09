5 أسرار عن حقوق الملكية الفكرية

المال ـ خاص حقوق الملكية الفكرية والترجمة، تتضمن العديد من الأسرار والكواليس التى لا يعرفها سوى الناشر، ومن أبرز أسرار الترجمة ما يلى: الكتاب الكبار غالبا ما يطلبون مبالغ كبيرة لتترجم أعمالهم إلى اللغة العربية، وهو ما يدفع العديد من…



المال ـ خاص

حقوق الملكية الفكرية والترجمة، تتضمن العديد من الأسرار والكواليس التى لا يعرفها سوى الناشر، ومن أبرز أسرار الترجمة ما يلى:

الكتاب الكبار غالبا ما يطلبون مبالغ كبيرة لتترجم أعمالهم إلى اللغة العربية، وهو ما يدفع العديد من دور النشر التى تعمل على الترجمة، إلى البحث عن شباب الكتاب المتميزين فى بلدانهم.

لحقوق الملكية الفكرية أشكال مختلفة، من بينها النسبة الثابتة عالميا من 7 – %10 من ربح الكتاب، وأحيانا يصل إلى %15 وذلك حسب كل كاتب.

هناك بعض المؤلفين لا يريدون مكسبا ماديا من وراء ترجمة أعمالهم فى البداية، فلا يحصلون على مقابل إلا إذا كان للكتاب مردود مالى فتكون لهم نسبة %50 من المبيعات.

بعض المؤلفين يطلبون مبالغ ثابتة، تتراوح بين 1000 – 1500 دولار، وتلك الطريقة يتبعها المركز القومى للترجمة، وتبتعد عنها دور النشر الصغيرة.

المترجم نفسه يختلف أجره حسب خبرته فى الترجمة، فكبار المترجمين، أمثال محمد عنانى، وصالح علمانى، تباع الكتب بسبب اسمهم بخلاف المترجمين الصغار.