5 أجانب ومصريين فى القائمة النهائية المرشحة لتدريب منتخب مصر

على المصرى استقر الرأى داخل الاتحاد المصرى لكرة القدم، بقيادة المهندس هانى أبو ريدة، على تعيين مدير فنى أجنبى، لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عقب توجيه الشكر للأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى السابق للفراعنة، عقب نهاية عقده، بنهاية مشاركة مصر فى كأس العالم "روسيا 2018".وقام أبو ريدة، خ

على المصرى

استقر الرأى داخل الاتحاد المصرى لكرة القدم، بقيادة المهندس هانى أبو ريدة، على تعيين مدير فنى أجنبى، لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عقب توجيه الشكر للأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى السابق للفراعنة، عقب نهاية عقده، بنهاية مشاركة مصر فى كأس العالم “روسيا 2018”.

وقام أبو ريدة، خلال الاجتماع الطارئ الذى عقد أمس الثلاثاء، بمقر الجبلاية، بعمل تصويت على هوية المدير الفنى القادم لمنتخب مصر، وطالبت الأغلبية بضرورة التعاقد مع مدير فنى أجنبى، فيما عدا ثنائي المجلس خالد لطيف ومحمد أبو الوفا اللذان اقترحا فكرة التعاقد مع مدرب مصري، باعتباره سيكون على دراية كبيرة بلاعبي المنتخب.

وتم وضع بعض الأسماء الأجانب من أجل التفاوض معهم خلال الفترة المقبلة، يعد أبرزهم البرتغالي جيسوالدوا فيريرا، والفرنسي آلان جيريس والهولندي بيرت فان مارفيك والمدرب البوسني وحيد خليلوزيتش والفرنسي هيرفي رينارد.

ووضع مجلس الجبلاية، تصورًا آخر يتمثل في اختيار مدرب محلي، حال وجود مطالب مادية للمدرب الأجنبي القادم مبالغ فيها، وتصدر حسن شحاتة المدير الفني السابق للمنتخب المصري، ترتيب المدربين المحليين من أجل قيادة الفراعنة، ثم يليه حسام البدري، المدير الفني السابق للأهلي.