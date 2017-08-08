5 آليات تضمن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الذرة الصفراء

الصاوى أحمد تسعى وزارة الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الذرة الصفراء عبر تفعيل الزراعة التعاقدية لتسويق المحصول خلال الموسم المقبل لأول مرة، والذى ينطلق فى أبريل 2018، بعد توقيع بروتكول تعاون مع اتحاد منتجى الدواجن؛ لبيع وتسويق المحصول، ما يحد من الاستيراد، ويشجع المزارعين على التوسع فى زراعته.

الصاوى أحمد

تسعى وزارة الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الذرة الصفراء عبر تفعيل الزراعة التعاقدية لتسويق المحصول خلال الموسم المقبل لأول مرة، والذى ينطلق فى أبريل 2018، بعد توقيع بروتكول تعاون مع اتحاد منتجى الدواجن؛ لبيع وتسويق المحصول، ما يحد من الاستيراد، ويشجع المزارعين على التوسع فى زراعته.

وحدد خبراء فى القطاع الزراعى وإنتاج الدواجن نحو 5 آليات أساسية يجب توافرها لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتى من الذرة الصفراء، وهى الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة التعاقدية وتفعيله قريبا، وتوفير تقاوى ذات إنتاجية عالية، وتقليص مساحة الأرز المخالف، إضافة إلى توفير المبيدات والأسمدة المدعمة.

وتستهدف الوزارة وصول مساحة الذرة الصفراء إلى 2 مليون فدان خلال العامين المقبلين، ومن المرتقب أن تصل المساحة فى نهاية أغسطس المقبل إلى مليون طن على الأقل، وفقا لتصريحات وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا.

وأكد الدكتور نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، أن أهم الآليات التى يجب اللجوء إليها لإنجاح منظومة تسويق الذرة الموسم المقبل 2018 هى الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة التعاقدية وتفعيله، حيث سيتم تنفيذ سلسلة كاملة لتسويق الذرة بدءا من المزارع.

وبلغت إجمالى المساحة المزروعة بالذرة حاليا وفقا لوزارة الزراعة حوالى 2 مليون و176 ألفا و766 فدانا، منها مليون و503 ألفا و471 فدانا ذرة بيضاء، و673 ألفا و295 فدانا ذرة صفراء حتى الآن، وجار استكمال زراعة بقية المساحات الصيفية.

وكشف درويش عن أن الاتحاد قد أعلن نيته شراء 1.2 مليون طن ذرة من المزارعين خلال الموسم المقبل بشكل رسمى وبرعاية «الزراعة».

وتعتمد خطة الوزارة لتسويق محصول الذرة على الجمعيات الزراعية فى جمع المحصول ثم بيعه لشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعى، على أن تسحب منه الشركات المنتجة للدواجن بعد سداد ثمنه عبر فروع البنك.

وتبلغ حجم احتياجات مصر من الذرة الصفراء نحو 8 ملايين طن منها 6 ملايين طن مستوردة و2 مليون طن إنتاج محلى.

وأوضح درويش أنه سيتم البدء فى تطبيق المنظومة الجديدة فى محافظات الصعيد؛ نظرا لعدم الحاجة للمجففات على عكس الوجه البحرى، مشيرا إلى أن نسبة البروتين فى الذرة المحلية مرتفعة وأعلى من المستوردة، مؤكدا أن الاتحاد أعلن استعداده لشراء الذرة البيضاء من المزارعين، خاصة مع ارتفاع مساحاتها فى مصر، على أن يتم التعاقد عليها لكل أنواع المزارع باستثناء “البياض” حتى لا تؤثر على صفار البيض ولونه.

وأضافت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون تنمية قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، أن الوزارة ستوفر تقاوى هجينة وعالية الإنتاجية من الذرة الصفراء ليصل متوسط إنتاج الفدان الواحد لـ4 أطنان بدلا من 3.5 طن يتم إنتاجها عبر التقاوى العادية.

وأكدت محرز أن وزارة الزراعة توفر أيضا مستلزمات إنتاج محصول الذرة مثل الأسمدة والمبيدات بسعر مدعم للمزارعين لتحقيق المستهدف من محصول الذرة الذى يحصل الفدان الواحد على 4 شكائر أسمدة فى الموسم.

وأكدت محرز أن اتحاد منتجى الدواجن سيشترى محصول الذرة خلال الموسم المقبل، فى أول مرة يتم فيها تطبيق الزراعة التعاقدية للذرة بعد الإعلان عن بروتكول التعاون بين وزارة الزراعة والاتحاد لتسويق محصول الذرة الصفراء لسد الفجوة الاستيرادية.

وأكد حامد عبد الدايم، المستشار الإعلامى لوزير الزراعة، أن هناك اجتماعات جارية وتحضيرات لتسويق محصول الذرة وتطبيقه فى الموسم المقبل، مشيرا إلى أن أسعار الذرة سترتفع كثيرا فى مقابل الأسعار الحالية أو السابقة، مؤكدا أن سعر إردب الذرة كان العام الماضى 320 جنيها فقط، حيث كان سعرا استرشاديا، ومن المرتقب أن تصل لـ650 جنيها للإردب فى السوق.

ولفت عبد الدايم إلى أن الوزارة ستوفر أصناف هجن ذرة عالية الإنتاجية تصل لـ4.5 طن للفدان الواحد بدلا من 3.5 طن فى الأصناف التقليدية – توسع رأسى – إضافة إلى زيادة المشروعات الزراعية التى تقوم بزراعة محصول الذرة فى الـ1.5 مليون فدان وغيره وهو يمثل التوسع الأفقى .

وأوضح أن وزارة الزراعة ساهمت بشكل ملحوظ فى تقليص مساحات الأرز عبر تطبيق الغرامات بشكل فعلى على المزارعين، حيث تصل الغرامة لـ4 الآف جنيه للفدان الواحد، وبالتالى اتجه أغلب المزارعين أتوماتيكيا لذراعة الذرة الصفراء.

وطالب عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، مسئولى وزارة الزراعة بسرعة حل مشكلات صناعة الدواجن فى مصر عبر التوسع فى زراعة الذرة الصفراء، وتوفير الأمصال المنتجة محليا والمتوافقة مع الأمراض والأوبئة المصرية ونقل المزارع للظهير الصحراوى وإنشاء بورصة الدواجن.

واشتعلت أسعار الأعلاف خلال الأسبوع الماضى، وفقا لتجار ومتعاملين بقطاع الدواجن والأعلاف، وشهد جنوب الصعيد – أسوان والأقصر – الزيادة الأكبر، إذ سجل سعر الطن نحو 7050 جنيها (بروتين %23)، مشمولا بالزيادات الأخيرة فى سعر النقل، بدلا من 6450 جنيها، بنسبة زيادة 600 جنيه فى الطن.

ووفقا لرئيس شعبة الدواجن والثروة الداجنة، بالغرفة التجارية، فإن سعر العلف شهد زيادات فى جميع الأصناف، مثل «البادى» و«النامى» و«علف البط» و«علف الرومى» و«البياض»، وتصدر علف الرومى أعلى الزيادات، إذ يسجل حاليا 7800 جنيه للطن، بالمناطق النائية (%28) بروتين.