5 آلاف محضر جمركي خلال شهرين بقيمة 578 مليون جنيه

مها أبوودنكشفت مصلحة الجمارك أن إجمالي عدد محاضر التهرب الجمركي خلال الفترة من أول نوفمبر 2017 وحتى 31 ديسمبر 2017، بلغ 5 آلاف و420 محضرا بقيمة 578 مليون جنيه، وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الرسوم الجمركية وغرامات التهريب نحو 775.7 مليون جنيه وبلغ قيمة المتحصل منها مبلغ 81.3 مليون جنيه.وحول محا



مها أبوودن

كشفت مصلحة الجمارك أن إجمالي عدد محاضر التهرب الجمركي خلال الفترة من أول نوفمبر 2017 وحتى 31 ديسمبر 2017، بلغ 5 آلاف و420 محضرا بقيمة 578 مليون جنيه، وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الرسوم الجمركية وغرامات التهريب نحو 775.7 مليون جنيه وبلغ قيمة المتحصل منها مبلغ 81.3 مليون جنيه.

وحول محاضر التهرب الجمركي التي تم ضبطها خلال تلك الفترة، أشار تقرير من المصلحة تلقاه عمرو الجارحي وزير المالية، إلي أن هناك 22 محضرا تتعلق بتهريب ترامادول ومنشطات بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو 376.3 مليون جنيه، بالإضافة إلي 13 محضرا تتعلق بهيروين وكوكايين وحشيش وبانجو، وبلغت قيمة مستحقاتها 60.4 مليون جنيه، وكذلك 3 آلاف و376 محضرا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو42.1 مليون جنيه.

واضاف التقرير ان محاضر التهرب شملت ايضا عدد 5 محاضر تتعلق بمحاولات تهريب اجهزة تنصت وكاميرات مراقبه والتي بلغت قيمة مستحقات الجمارك عنها 113.3 ألف جنيه، بالإضافة الي 6 محاضر تتعلق بمحاولة تهريب اسلحة وذخائر بلغت مستحقات الجمارك عنها و69.4 ألف جنيه.

واوضح التقرير ان المحاضر شملت ايضا 427 محضر تتعلق بملابس جاهزة بلغت مستحقاتها بنحو 4.5 مليون جنيه و2 محضر لتهريب الالعاب النارية التي بلغت مستحقات الجمارك عنها نحو 108.1 مليون جنيه.

وقال عصام معوض رئيس مكافحة التهرب الجمركي بمصلحة الجمارك ان محاضر التهرب شملت ايضا 29 محضر تتعلق بأدوية ومكملات غذائية بقيمة 4.6 مليون جنيه بالإضافة الي 9 محاضر تتعلق بالخمور تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 1.2مليون جنيه وكذلك عدد 145 محضر تتعلق بالسجائر وتبلغ قيمة مستحقاتها 18.1 مليون جنيه.

واوضح انه تم تحرير 3 محاضر لتهريب مبيدات حشرية تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 29 ألف جنيه بالإضافة الي 109 محضر اثبات الحالة وفرق القيمة والتي تبلغ قيمة مستحقاتها 8.8 مليون جنيه، وكذلك محضر1 مهمات عسكرية تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 10 ألف جنيه.

كما تم تحرير 236 محضر لأصناف متنوعة مهربة وتبلغ قيمة مستحقاتها 26.3 مليون جنيه وكذلك 10 محاضر لتقديم فواتير بقيم اقل تبلغ قيمة مستحقاتها 4.8 مليون جنيه بالإضافة الى 9 محاضر مستلزمات طبية تبلغ قيمة مستحقاتها 1.7 مليون جنيه.

وأضاف عصام معوض انه تم تحرير 108 محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية تبلغ قيمة مستحقاتها 68.1 مليون جنيه بالإضافة الى 11 محضر مشغولات ذهبية وفضية وتبلغ قيمة مستحقاتها 2 مليون جنيه وكذلك 22 محضر مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 2.1 مليون جنيه.

واشار معوض الى انه تم تحرير 822 محضر عن (المادة 30 التي تنص على حيازة بضائع اجنبية الصنع دون وجود المستندات التي تدل على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها والتي تثبت الحيازة القانونية لها) وتبلغ قيمة مستحقاتها 1.5 مليون جنيه وكذلك 21 محاضر لتهريب سيارات وقطع غيار وتبلغ قيمة مستحقاتها 44.4 مليون جنيه.

