5 آلاف عامل في غزل المحلة يعلنون إضرابا كليا عن العمل

ايمان عوف أعلن 5 آلاف عامل هم عمال الوردية الثانية بشركة مصر لغزل المحلة، الإضراب الكلي عن العمل في كافة عنابر الشركة، اعتراضا على عدم صرف العلاوة الاجتماعية التي قررت وفقا للمادة 3 من قانون 16 لسنة 2017 الخاصة بغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. وقال أحد العمال في تصريحات للمال، إن الإضراب

ايمان عوف

أعلن 5 آلاف عامل هم عمال الوردية الثانية بشركة مصر لغزل المحلة، الإضراب الكلي عن العمل في كافة عنابر الشركة، اعتراضا على عدم صرف العلاوة الاجتماعية التي قررت وفقا للمادة 3 من قانون 16 لسنة 2017 الخاصة بغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وقال أحد العمال في تصريحات للمال، إن الإضراب بدأ جزئيا منذ صباح اليوم، ثم اصبح كليا بدخول الوردية الثانية في تمام الساعة الثالثة عصرا.

وأضاف :”جلس كل عامل بجوار الماكينة التي يعمل عليها خوفا من محاولات التخريب التي قد تقوم بها الإدارة”.

وقال عامل آخر إن عمال الغزل والنسيج يعانون من الارتفاع الرهيب في الأسعار في ظل ثبات رواتبهم، في ذات الوقت الذي ترفض فيه الدولة والشركة القابضة صرف العلاوة الاجتماعية على المرتب الاساسي والاصرار على وضعها في السرك منفردة، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى التأثير على المكافأة والحوافز والأرباح ومكافأة نهاية الخدمة .