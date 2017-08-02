5 آلاف طن بوتاجاز تصل موانئ السويس

نادية صابرصرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الاحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازهونر وعلى متنها 5 الاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينتين عمان وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهما 192 راكبا و 48 شاحنة و 3 شاحنات عفش ركاب و 22 سيا

نادية صابر

صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الاحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازهونر وعلى متنها 5 الاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.

كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينتين عمان وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهما 192 راكبا و 48 شاحنة و 3 شاحنات عفش ركاب و 22 سيارة، كما تغادر السفينتان محبة والنوى اكسبريس وعلى متنهما 959 راكبا من العمالة الموسمية و 71 شاحنة و 12 سيارة.

على جانب آخر شهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة الرياض وعلى متنها 538 راكبا من العمالة الموسمية و 77 سيارة.

وفى نفس السياق يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 429 راكبا و 13 برادا و 8 تريللات و 17 سيارة و 2 باص جيت.