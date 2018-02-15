5 آلاف طن بوتاجاز تصل لموانئ السويس قادمة من ينبع

نادية صابرصرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازايجين وعلى متنها 5 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع. كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال ثلاث سفن وهى مسرة، النوى اكسبريس، بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 459 راكبا و 141 شاحنة بضا

نادية صابر

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازايجين وعلى متنها 5 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.

كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال ثلاث سفن وهى مسرة، النوى اكسبريس، بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 459 راكبا و 141 شاحنة بضائع و 10 شاحنات عفش ركاب و 12 سيارة، كما تغادر السفينتان الرياض والحرية 2 وعلى متنهما 232 راكبا 82 شاحنة و 22 سيارة.

كما شهد الميناء بالأمس مغادرة ثلاث سفن وهى مسرة، النوى اكسبريس، بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 393 راكبا و 184 شاحنة بضائع و 20 سيارة.

على جانب اخر، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 879 راكبا وتداول 110 شاحنات، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 194 راكبا و 13 برادا و 4 تريللا، كما تغادر السفينتان آيلة وبريدج وعلى متنهما 49 راكبا و 32 برادا و 16 تريللا.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 188 راكبا و 9 برادا و 2 تريللا و 35 سيارة منها 32 تصدير، وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 448 راكبا و 33 برادا وتريللا وسيارة و 2 باص جيت.