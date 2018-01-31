5 آلاف طن بضائع تغادر موانئ البحر الأحمر إلى اليمن

نادية صابرصرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء بورتوفيق يستعد اليوم لمغادرة السفينة إكرام وعلى متنها 5 آلاف طن بضائع عامة متجهة إلى اليمن.كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 114 راكبا و 89 شاحنة بضائع وشاحنة عفش ركاب و 10 سيارات، بينما

نادية صابر

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء بورتوفيق يستعد اليوم لمغادرة السفينة إكرام وعلى متنها 5 آلاف طن بضائع عامة متجهة إلى اليمن.

كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 114 راكبا و 89 شاحنة بضائع وشاحنة عفش ركاب و 10 سيارات، بينما تغادر السفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 35 شاحنة بضائع.

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن وهى أمانة، الحرية2، النوى اكسبريس وعلى متنها 372 راكبا و 102 شاحنة بضائع و 11 شاحنة عفش ركاب و 10 سيارات.

على جانب آخر، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 819 راكبا وتداول 79 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 229 راكبا و 18 برادا و 6 تريللات و 2 باص جيت.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين آيلة وسينا وعلى متنهما 212 راكبا و 9 برادا و 9 تريللا، فيما غادرت السفينتان آيلة وسينا وعلى متنهما 378 راكبا و 23 برادا و 14 تريللا.