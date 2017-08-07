5 آلاف راكب بموانئ البحر الأحمر اليوم

نادية صابر صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال 3 سفن، وهى: القاهرة وعمان وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 614 راكبا و101 شاحنة و9 شاحنات عفش ركاب و74 سيارة، كما تغادر السفينتان أمانة والحرية، وعلى متنهما 1052 راكبًا و84 شاحنة و23 سيارة. فيما



نادية صابر

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال 3 سفن، وهى: القاهرة وعمان وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 614 راكبا و101 شاحنة و9 شاحنات عفش ركاب و74 سيارة، كما تغادر السفينتان أمانة والحرية، وعلى متنهما 1052 راكبًا و84 شاحنة و23 سيارة.

فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينة فاروق وعلى متنها 37 طرد معدات، بوزن 10 آلاف طن، قادمة من الهند والسفينة إدفو وعلى متنها 63 ألف طن قمح قادمة من رومانيا وغادر الميناء 3 سفن وهى القاهرة، عمان، بوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 2108 ركاب و131 شاحنة و123 سيارة.

على جانب آخر، يشهد ميناء الغردقة وصول وسفر العبارة لابسبس وعلى متنها 148 راكبا من مختلف الجنسيات متجهة إلى ميناء شرم الشيخ.

بينما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين برنسيسة وسينا وعلى متنهما 202 راكب وبراد و10 تريلات و7 سيارات.

فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين برنسيسة وسينا وعلى متنهما 286 راكبا و11 برادا و7 تريلات و11 سيارة وباص جيت، وغادر السفينتان برنسيسة وسينا وعلى متنهما 590 راكبا و18 برادا و25 تريلا و6 سيارات و2 باص جيت.