5 آلاف جنيه زيادة فى أسعار سيارات ميتسوبيشى خلال يونيو

المال - خاص رفعت شركة دايموند موتورز الوكيل الحصرى لسيارات ميتسوبيشى، أسعار طرازاتها بمقدار 5 آلاف جنيه بمختلف الفئات خلال يونيو الحالى. وصعدت أسعار ميتسوبيشى لانسر EX الفئة اﻷولي "A/T F 35" إلى 299.9 ألف بدلاً من 294.9، ووصلت أسعار الفئة الثانية "A/T F/O F36" إلى 309.9 ألف مقابل 304.9، وارت