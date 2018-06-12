5 آلاف جنيه زيادة فى أسعار سيارات ميتسوبيشى خلال يونيو

المال - خاص رفعت شركة دايموند موتورز الوكيل الحصرى لسيارات ميتسوبيشى، أسعار طرازاتها بمقدار 5 آلاف جنيه بمختلف الفئات خلال يونيو الحالى. وصعدت أسعار ميتسوبيشى لانسر EX الفئة اﻷولي "A/T F 35" إلى 299.9 ألف بدلاً من 294.9، ووصلت أسعار الفئة الثانية "A/T F/O F36" إلى 309.9 ألف مقابل 304.9، وارت

المال – خاص

رفعت شركة دايموند موتورز الوكيل الحصرى لسيارات ميتسوبيشى، أسعار طرازاتها بمقدار 5 آلاف جنيه بمختلف الفئات خلال يونيو الحالى.

وصعدت أسعار ميتسوبيشى لانسر EX الفئة اﻷولي “A/T F 35” إلى 299.9 ألف بدلاً من 294.9، ووصلت أسعار الفئة الثانية “A/T F/O F36” إلى 309.9 ألف مقابل 304.9، وارتفعت أسعار ميتسوبيشي لانسر EX – الفئة الثالثة “A/T H/L F 61 إلي 314.9 ألف مقارنة بـ 309.9.

وجاءت أسعار “لانسر” الفئة الرابعة “A/T H/L Sport F37” بقيمة 320 ألف بدلا من 315، وبلغت أسعار “لانسر” الفئة الخامسة “A/T H/L SPORT J62” من ميتسوبيشى ﻷنسر EX نحو 331.9 مقابل 326.9.

وارتفعت أسعار ميتسوبيشى “اكليبس كروس” الفئة الأولى”Basic” إلى 435 ألف بدلا من 430، وبلغت أسعار “اكليبس كروس” الفئة الثانية “F/O” نحو 455 ألف، ووصلت أسعار الفئة الثالثة “H/L” إلى 490 ألف مقابل 485، وصعدت أسعار “اكليبس كروس” الفئة الرابعة “Sport” إلى 550 ألف مقارنة بـ 545، وجاءت الفئة الخامسة “T/L” بسعر 570 مقابل 565.

ويوضح الجدول التالى، تطور أسعار سيارات ميتسوبيشى خلال يونيو: