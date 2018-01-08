5 آلاف جنيه زيادة شهرية في أسعار الشقق بزايد وأكتوبر

وسطاء: 1000 جنيه ارتفاعا فى المتر خلال الفترة الأخيرة أحمد اللاهونى شهدت الشقق السكنية بمدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد، ارتفاعًا جديدًا فى الأسعار خلال الفترة الأخيرة وصل إلى ألف جنيه فى المتر. وأكد عدد من الوسطاء العقاريين بالمنطقة، أن أسعار الوحدات السكنية تشهد زيادة شهرية تصل إلى 5 آلاف جنيه، مر

وسطاء: 1000 جنيه ارتفاعا فى المتر خلال الفترة الأخيرة

أحمد اللاهونى

شهدت الشقق السكنية بمدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد، ارتفاعًا جديدًا فى الأسعار خلال الفترة الأخيرة وصل إلى ألف جنيه فى المتر.

وأكد عدد من الوسطاء العقاريين بالمنطقة، أن أسعار الوحدات السكنية تشهد زيادة شهرية تصل إلى 5 آلاف جنيه، مرجعين الارتفاع المتكرر إلى زيادة الطلب على الاستثمار فى العقارات، فضلا عن اشتعال أسعار مواد البناء “الحديد والأسمنت، البويات، السيراميك، وغيرها” بشكل مستمر.

وتوقع الوسطاء استمرار سيناريو ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وقال أسامة حجازى، مدير مكتب مازن للتسويق العقارى بالشيخ زايد: إن أسعار المتر تتراوح بين 2.5 ألف إلى 8 آلاف جنيه، مقابل 1500 و7000 قبل تحرير سعر الصرف، موضحًا أن التفاوت فى التسعير يعود إلى المنطقة ” أهالى أو مساكن شباب” والحى السكنى المتواجد به الوحدة.

وأضاف فى تصريحات لـ “المال”، أن أسعار المتر فى الأحياء “1، و3، و11، و 13 مساكن الشباب” تصل إلى 5 آلاف للمتر المشطب، و4 لغير المشطب، لتسجل الوحدة الـ 100 متر 500 ألف جنيه بالتشطيب، و400 ألف بدون.

وأشار إلى أن أسعار المتر بالحى الثامن “أهالى” تتراوح بين 7 و 8 آلاف جنيه، 5.5 و7 آلاف فى الأول والتاسع، فيما تسجل 7.5 بالحى السابع، أما فى الحى 16 “مساكن الشباب” يتراوح المتر بين 2000 و 3 آلاف.

وقال أحمد حمودة، مدير مكتب هدية للتسويق العقارى، إن الشقق السكنية فى مدينة 6 أكتوبر شهدت أيضًا نفس ارتفاع الأسعار، إذ وصل المتر فى الحى الـ 11 “أهالى” إلى 3 آلاف جنيه، فيما يتراوح بين 3.5 و6 آلاف فى الحى الأول “أهالى”.

وأوضح مدير مكتب هدية للتسويق العقارى، أن سعر المتر فى أكتوبر يبدأ من 2000 جنيه وحتى 6 آلاف.



