5 آلاف جنيه ارتفاعًا لهيونداى كريتا

أحمد شوقىرفعت شركة جي بي أوتو غبور وكيل هيونداي أسعار سيارتها هيونداي كريتا بواقع 5 آلاف جنيه اعتبارًا من منتصف الشهر الحالى.وبذلك؛ تصل أسعار الفئة الأولى من السيارة إلى 365 ألف جنيه والفئة الثانية 404.9 ألف والثالثة إلى 424.9 ألف.وكذلك رفع وكيل هيونداي أسعار فرنا بواقع ألف جنيه لتصل الف

أحمد شوقى

رفعت شركة جي بي أوتو غبور وكيل هيونداي أسعار سيارتها هيونداي كريتا بواقع 5 آلاف جنيه اعتبارًا من منتصف الشهر الحالى.

وبذلك؛ تصل أسعار الفئة الأولى من السيارة إلى 365 ألف جنيه والفئة الثانية 404.9 ألف والثالثة إلى 424.9 ألف.

وكذلك رفع وكيل هيونداي أسعار فرنا بواقع ألف جنيه لتصل الفئة الأولى إلى 168 ألف جنيه والثانية 171.5 ألف، والثالثة 195.5 ألف جنيه.

وارتفع سعر هيونداي إلنترا AD بواقع ألف جنيه أيضًا لتصل الفئة الأولى إلى 307.9 ألف جنيه والثانية 313.9 ألف، والثالثة 338 ألفا، والرابعة 361 ألف والخامسة 383 ألف جنيه فيما وصلت الفئة الأعلى من السيارة إلى 307 آلاف جنيه.