5 آلاف جنيه ارتفاعًا لأسعار ميتسوبيشي لانسر خلال أبريل

أحمد شوقيسجلت أسعار ميتسوبيشي لانسر ارتفاعًا بواقع 5 آلاف جنيه، خلال أبريل الحالي، لتصل الفئة الأولى Basic إلى 295 ألف جنيه، مقابل 290 ألفًا، فيما بلغ سعر فئة الـ"فول أوبشن" إلى 305 آلاف جنيه، مقابل 300 ألف.أما فئة الـ"هاي لاين" فوصل سعرها إلى 310 آلاف جنيه، مقابل 305 آلاف، فيما وصلت النس

أحمد شوقي





سجلت أسعار ميتسوبيشي لانسر ارتفاعًا بواقع 5 آلاف جنيه، خلال أبريل الحالي، لتصل الفئة الأولى Basic إلى 295 ألف جنيه، مقابل 290 ألفًا، فيما بلغ سعر فئة الـ”فول أوبشن” إلى 305 آلاف جنيه، مقابل 300 ألف.

أما فئة الـ”هاي لاين” فوصل سعرها إلى 310 آلاف جنيه، مقابل 305 آلاف، فيما وصلت النسخة الرياضية من ميتسوبيشي لانسر إلى 315 ألف جنيه، مقابل 310 آلاف.

أما ميتسوبيشي لانسر T/L فبلغ سعرها 327 ألف جنيه، مقابل 322 ألفًا.

وبلغت مبيعات ميتسوبيشي لانسر بمختلف فئاتها خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، 535 سيارة، مقابل 1074 سيارة خلال الفترة نفسها من 2017، بتراجع 539 سيارة.