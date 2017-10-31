5 آلاف جنيه ارتفاعًا لأسعار جيلي إيمجراند 7

أحمد شوقيرفعت شركة جي بي أوتو غبور، وكيل جيلي، أسعار السيارة الصينية جيلي إيمجراند 7 بقيمة 5 آلاف جنيه، ليبدأ العمل بالأسعار الجديدة غدًا الأربعاء الموافق 1 نوفمبر.وبعد هذه الزيادة سيصل سعر الفئة الأولى من السيارة إلى 169.5 ألف جنيه، والنسخة الـTinted glass إلى 170.5 ألف جنيه، بزيادة تقارب 3%

أحمد شوقي





رفعت شركة جي بي أوتو غبور، وكيل جيلي، أسعار السيارة الصينية جيلي إيمجراند 7 بقيمة 5 آلاف جنيه، ليبدأ العمل بالأسعار الجديدة غدًا الأربعاء الموافق 1 نوفمبر.

وبعد هذه الزيادة سيصل سعر الفئة الأولى من السيارة إلى 169.5 ألف جنيه، والنسخة الـTinted glass إلى 170.5 ألف جنيه، بزيادة تقارب 3%.

وكانت أسعار السيارة تسجل 175 ألف جنيه خلال يناير الماضي، لكن الشركة طرحت تخفيضات عليها خلال الربع الأول من العام، بالتزامن مع تراجع أسعار الدولار، قبل أن تعود للارتفاع مرة أخرى.

وطرح وكيل جيلي، السيارة إيمجراند X7، على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا 2017 خلال سبتمبر الماضي، بسعر 315 ألف جنيه.