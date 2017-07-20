5 آلاف جنيه ارتفاعًا بأسعار طرازات شنجان

أحمد عوضرفعت شركة عرب موتورز، الوكيل الحصري للعلامة الصينية شنجان، أسعار طرازاتها بمقدار يتراوح بين 3 و5 آلاف جنيه بمختلف فئاتها، خلال الفترة من مارس حتى الآن.وبلغت أسعار شنجان v7 قيمة 195 ألف جنيه، بدلًا من 190، فيما وصلت أسعار شنجان cs35 لنحو 265 ألف جنيه، مقابل بـ260 خلال مارس الماضي.و

أحمد عوض

رفعت شركة عرب موتورز، الوكيل الحصري للعلامة الصينية شنجان، أسعار طرازاتها بمقدار يتراوح بين 3 و5 آلاف جنيه بمختلف فئاتها، خلال الفترة من مارس حتى الآن.





وبلغت أسعار شنجان v7 قيمة 195 ألف جنيه، بدلًا من 190، فيما وصلت أسعار شنجان cs35 لنحو 265 ألف جنيه، مقابل بـ260 خلال مارس الماضي.

وسجلت أسعار طرازات شنجان بيني ميني لفئة M/T نحو 123 ألف جنيه، مقارنة بـ120، وبلغت فئة الـA/T نحو 145 ألف جنيه، بدلًا من 140.

وأرجع مصدر مسئول داخل شركة عرب موتورز، ارتفاع أسعار طرازات شنجان، إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة على السيارات بواقع 1% لتصل إلى 14% بدلًا من 13%، موضحًا أن أي أعباء جديدة تنعكس مباشرة على أسعار السيارات، اﻷمر الذي أدى إلى تفاقم أزمات سوق السيارات بتراجع حجم المبيعات، وفقْد الغالبية العظمى من المستهلكين فرص اقتناء شراء سيارة جديدة في ظل جنون الأسعار.

ويوضح الجدول التالي تطور أسعار طرازات شنجان خلال الفترة من مارس حتى الآن: