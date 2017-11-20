سيــارات

5 آلاف جنيه ارتفاعا في أسعار شنجان خلال 6 أشهر

أحمد شوقي شهدت أسعار العلامة التجارية شنجان ارتفاعا بقيمة 5 آلاف جنيه خلال الفترة من منتصف يونيو 2017 وحتى الآن؛ بنسب مئوية تراوحت بين 1.9 و3.7% للسيارات الثلاث التابعة للعلامة الصينية في مصر. ويتوافر من جميع سيارات شنجان فئة واحدة لكل منها؛ بعد أن كانت متعددة الفئات مع بداية العام الجاري، وربما ي
20 نوفمبر، 2017 20 نوفمبر، 2017

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أحمد شوقي

شهدت أسعار العلامة التجارية شنجان ارتفاعا بقيمة 5 آلاف جنيه خلال الفترة من منتصف يونيو 2017 وحتى الآن؛ بنسب مئوية تراوحت بين 1.9 و3.7% للسيارات الثلاث التابعة للعلامة الصينية في مصر.

ويتوافر من جميع سيارات شنجان فئة واحدة لكل منها؛ بعد أن كانت متعددة الفئات مع بداية العام الجاري، وربما يعود ذلك إلى صعوبات الاستيراد التي واجهتها الشركات عقب تعويم الجنيه وما ترتب عليه من ارتفاع تكاليف تدبير العملة الأجنبية والرسوم الجمركية.

 وهي النسخة الأوتوماتيك من السيارة. وتعتبر سيارتها بيني ميني واحدة من أرخص السيارات في السوق المحلية إذ تصنف على أنها ثاني أرخص سيارة بعد سوزوكي ألتو؛ كما أنها تصنف كأرخص سيارة أوتوماتيك حاليا.

 

التطور في أسعار شنجان.. الأسعار بالألف جنيه

مسلسل

السيارة

الفئة

سعر يونيو 2017

سعر نوفمبر 2017

قيمة التغير

معدل التغير %

1

CS35

A/T

260

265

5

1.9

2

V7

A/T

190

195

5

2.6

3

بيني ميني

A/T

135

140

5

3.7

 

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