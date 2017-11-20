5 آلاف جنيه ارتفاعا في أسعار شنجان خلال 6 أشهر

أحمد شوقي شهدت أسعار العلامة التجارية شنجان ارتفاعا بقيمة 5 آلاف جنيه خلال الفترة من منتصف يونيو 2017 وحتى الآن؛ بنسب مئوية تراوحت بين 1.9 و3.7% للسيارات الثلاث التابعة للعلامة الصينية في مصر. ويتوافر من جميع سيارات شنجان فئة واحدة لكل منها؛ بعد أن كانت متعددة الفئات مع بداية العام الجاري، وربما ي

أحمد شوقي

شهدت أسعار العلامة التجارية شنجان ارتفاعا بقيمة 5 آلاف جنيه خلال الفترة من منتصف يونيو 2017 وحتى الآن؛ بنسب مئوية تراوحت بين 1.9 و3.7% للسيارات الثلاث التابعة للعلامة الصينية في مصر.

ويتوافر من جميع سيارات شنجان فئة واحدة لكل منها؛ بعد أن كانت متعددة الفئات مع بداية العام الجاري، وربما يعود ذلك إلى صعوبات الاستيراد التي واجهتها الشركات عقب تعويم الجنيه وما ترتب عليه من ارتفاع تكاليف تدبير العملة الأجنبية والرسوم الجمركية.

وهي النسخة الأوتوماتيك من السيارة. وتعتبر سيارتها بيني ميني واحدة من أرخص السيارات في السوق المحلية إذ تصنف على أنها ثاني أرخص سيارة بعد سوزوكي ألتو؛ كما أنها تصنف كأرخص سيارة أوتوماتيك حاليا.

