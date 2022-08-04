498 مليون جنيه حافزًا أخضر لعملاء «مركبات الاحلال القديمة»

صرفت وزارة المالية حافزًا أخضر بقيمة 498 مليون جنيه، للعملاء المشاركين فى مبادرة إحلال السيارات القديمة، وذلك حتى نهاية شهر يوليو الماضى، وفقًا لما صرح به الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمى باسم المبادرة.

ورصدت وزارة المالية منذ بداية المبادرة 7.1 مليار جنيه للحافز الأخضر للمرحلة الأولى، خصصت منها 2.1 مليار للعام المالى 2021/ 2022، ويصرف الحافز الأخضر فى حالة السيارات الملاكى بنسبة %10 من قيمة السيارة الجديدة، بحد أقصى 22 ألف جنيه، وفى حالة التاكسى %20 بحد أقصى 45 ألفًا، وللميكروباص %25 بحد أقصى 65 ألفًا.

وأوضح عوض أن عدد الطلبات فى انتظار موافقة شركات السيارات بلغت مع نهاية الشهر الماضى حوالى 7510 تتصدرها شركة غبور وإيتامكو بفئاتهما المختلفة، وتليها شركة الأمل بفئاتها المختلفة، ثم المنصور للسيارات وكيل شيفروليه تليها نيسان، التى تعتبر الأعلى تسليمًا للعملاء.

وأشار إلى أن الطلبات التى تنتظر موافقة البنوك المبدئية بلغت حوالى 2100 طلب موزعة على عدد كبير من البنوك المشاركة، ويتصدرها البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك الإسكان والتعمير، مشيرًا إلى أن البنوك مولت شراء السيارات الجديدة للمواطنين المشاركين فى نظام التقسيط بحوالى 8 مليارات جنيه.

وأوضح أن أعداد الطلبات المسجلة على الموقع الإلكترونى للمبادرة بلغ حوالى 40 ألفًا، مضيفًا أنه تم حتى نهاية الشهر الماضى تخصيص حوالى 21 ألفًا و480 سيارة، موزعة ما بين ملاكى وتاكسى وميكروباص، وكان نصيب العلامة اليابانية «نيسان» منها نحو 7160 مركبة، لتحتل الصدارة بالنظر للماركات الأكثر تسليمًا ثم تبعتها العلامتان التجاريتان «لادا» و«بى واى دى» -التابعتان لشركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، بواقع 5380 وحدة.

وحلت شيرى فى المركز الثالث من خلال 2335 وحدة من طراز تيجو، و1375 وحدة من انفى، ثم شيفروليه فى المركز الرابع بعدد 2115 وحدة، وتبعتها هيونداى بواقع 1785 سيارة، وتوزع العدد المتبقى بين ماركات الميكروباص بواقع 725 مركبة من ميكروباص كينج لونج، و605 من زيمكس.

أوضح عوض إلى أن السيارات القديمة المخردة بلغت حوالى 21 ألفًا و200 مركبة، بواقع 17 ألفًا و475 وحدة من الملاكى، وحوالى 2400 تاكسى، ونحو 1325 وحدة ميكروباص موزعة على ساحات التخريد، التى تشمل القاهرة الكبرى بعدد 18 ألفًا و845 وحدة، والإسكندرية 1300، والسويس نحو 375، والبحر الأحمر 360، وبورسعيد 320.

وتم ضم محافظتى الأقصر وأسوان إلى المبادرة مع منتصف شهر أبريل 2022 وتم إتاحة التسجيل لمواطنى المحافظتين على الموقع الإلكترونى للمبادرة مع الأسبوع الأول من يوليو، وتم ضم مدينة شرم الشيخ إلى المبادرة، وتم إتاحة التسجيل لمواطنيها على الموقع الإلكترونى للمبادرة مع الأسبوع الأخير من مايو 2022، وتأتى مشاركة مدينة شرم الشيخ مواكبة مع الاستعدادات القائمة لعقد مؤتمر المناخ Cop 27 فى شهر نوفمبر القادم.

يذكر أن مبادرة الإحلال دخلت حيز التنفيذ فى أبريل 2021 بالتزامن مع بدء عمليات تسليم السيارات الجديدة العاملة بالوقود المزدوج «غاز طبيعى- بنزين» بمشاركة 4 شركات، وهى: الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكلاء سيارات بى واى دى ولادا، وشركة نيسان إيجيبت، وشركة المنصور للسيارات، وكلاء شيفروليه، وشركة جى بى غبور، وكيل هيونداى وشيرى فى مصر، وانضمت شيرى لأول مرة إلى المبادرة خلال شهر أغسطس من نفس العام عبر طراز «تيجو 3» التابع لفئة السيارات الرياضية المتعددة الأغراض SUVs، كما انضم الميكروباص لعملية الإحلال رسميًّا بعد مشاركة كل من كينج لونج، وزيمكس فى تكهين سيارات الميكروباص التى مرَّ على إنتاجها 20 عامًا.