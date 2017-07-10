497 ألف دولار خسائر مؤسسات أمريكية سنويا من الهجمات الإلكترونية ‎

قال أندريه سوفوروف، رئيس تطوير أعمال حماية البنية التحتية الحيوية في كاسبرسكي لاب، إن الترابط والاتصال المتزايد بين تكنولوجيا المعلومات، وأنظمة تكنولوجيا التشغيل، يخلق تحديات أمنية جديدة، ويتطلب قدرا كبيرا من الاستعداد من جانب أعضاء مجلس الإدارة والمهندسين، وفرق أمن تكنولوجيا المعلومات وغيرهم.

ويحتاج هؤلاء إلى فهم طبيعة مشهد التهديدات بشكل واضح، فضلا عن معرفة وسائل الحماية الفاعلة واللازمة، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من توعية موظفيهم.

وأضاف أنه على اعتبار أن مصدر التهديدات الإلكترونية لأنظمة التحكم الصناعي ناشئة من بيئة العمل ذاتها، فمن الأفضل أن نكون مستعدين على النحو الأمثل، وبالتالي، فإن التخفيف من وطأة وتداعيات حالات الاختراق الأمني سيكون أسهل بكثير بالنسبة لأولئك الذين يستفيدون من مزايا الحلول الأمنية المصممة بما يتماشى مع طبيعة احتياجات أنظمة التحكم الصناعي.

