492.9 مليون جنيه تداولات العشر الكبار فى «النيل»

سجلت الشركات العشر الأولى فى ترتيب السمسرة ببورصة النيل خلال تعاملات عام 2019 تداولات بقيمة 492.9 مليون جنيه، مكنتها من الاستحواذ على أكثر من %50 من حجم سوق “النايلكس”، فيما حلقت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية فى صدارة الترتيب منفردة عقب استحواذها على %17.6 من السوق بتداولات منفذة قيمتها 185.068 مليون جنيه.

وحلت شركة هيرمس للوساطة فى الأوراق المالية فى المركز الثانى بقيم تداولات منفذة 74.804 مليون جنيه، بحصة سوقية %7.1، تلتها شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية فى المركز الثالث بتداولات قيمتها 73.823 مليون جنيه أمنت لها حصة سوقية %7.

وفى المركز الرابع: شركة عربية أونلاين للوساطة فى الأوراق المالية بقيمة تداولات 40.995 مليون بحصة سوقية %3.9، وخامسًا : شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية %3.5 وتداولات منفذة بلغت قيمتها 37.166 مليون.

وسادسًا: شركة مترو لإدارة الأوراق المالية، بحصة سوقية بلغت %3.2 بتداولات منفذة 33.985 مليون، وسابعًا: شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداولات منفذة 33.210 مليون بحصة سوقية %3.2.

وثامنا : شركة سيجما لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداولات منفذة 30.584 مليون بحصة سوقية %2.9، وتاسعا : شركة أرقام لتداول الأوراق المالية، بقيمة 29.516 مليون بحصة سوقية %2.8، وعاشرا : شركة “ميراكل” لتداول الأوراق المالية بتنفيذها لتداولات قيمتها 27.662 مليون بحصة سوقية %2.6.