بورصة وشركات

492.9 مليون جنيه تداولات العشر الكبار فى «النيل»

«فاروس» تحلق وحيدة
المال - خاص 9:10 ص, الخميس, 2 يناير 20 9:10 ص, الخميس, 2 يناير 20

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سجلت الشركات العشر الأولى فى ترتيب السمسرة ببورصة النيل خلال تعاملات عام 2019 تداولات بقيمة 492.9 مليون جنيه، مكنتها من الاستحواذ على أكثر من %50 من حجم سوق “النايلكس”، فيما حلقت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية فى صدارة الترتيب منفردة عقب استحواذها على %17.6 من السوق بتداولات منفذة قيمتها 185.068 مليون جنيه.

وحلت شركة هيرمس للوساطة فى الأوراق المالية فى المركز الثانى بقيم تداولات منفذة 74.804 مليون جنيه، بحصة سوقية %7.1، تلتها شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية فى المركز الثالث بتداولات قيمتها 73.823 مليون جنيه أمنت لها حصة سوقية %7.

بورصة النيل

وفى المركز الرابع: شركة عربية أونلاين للوساطة فى الأوراق المالية بقيمة تداولات 40.995 مليون بحصة سوقية %3.9، وخامسًا : شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية %3.5 وتداولات منفذة بلغت قيمتها 37.166 مليون.

وسادسًا: شركة مترو لإدارة الأوراق المالية، بحصة سوقية بلغت %3.2 بتداولات منفذة 33.985 مليون، وسابعًا: شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداولات منفذة 33.210 مليون بحصة سوقية %3.2.

وثامنا : شركة سيجما لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداولات منفذة 30.584 مليون بحصة سوقية %2.9، وتاسعا : شركة أرقام لتداول الأوراق المالية، بقيمة 29.516 مليون بحصة سوقية %2.8، وعاشرا : شركة “ميراكل” لتداول الأوراق المالية بتنفيذها لتداولات قيمتها 27.662 مليون بحصة سوقية %2.6.

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بقلم المال - خاص

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