492 معتمرًا يغادرون ميناء سفاجا

نادية صابر صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يشهد اليوم مغادرة العبارة محبة وعلى متنها 492 معتمرا متجهة الى ميناء ينبع، كما تغادر السفينتان الرياض والحرية2 و على متنهما 247 راكبا و 90 شاحنة…

نادية صابر

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يشهد اليوم مغادرة العبارة محبة وعلى متنها 492 معتمرا متجهة الى ميناء ينبع، كما تغادر السفينتان الرياض والحرية2 و على متنهما 247 راكبا و 90 شاحنة و 14 سيارة.

فيما شهد الميناء بالامس استقبال اربع سفن وهى: مسرة، الحرية2 ، نما اكسبريس ، النوى اكسبريس و على متنهم 438 راكب و 108 شاحنة بضائع و 13 شاحنة عفش ركاب و 13 سيارة ومغادرة السفينة Heilan Bright و على متنها 55 الف طن فوسفات متجهة الى الهند والسفينة عمان وعلى متنها 97 راكبا.

على جانب آخر، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 1073 راكبا منهم 46 معتمرا وتداول 97 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 384 راكبا و 19 برادا و 10 تريللا و 17 سيارة و 2 باص جيت.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 526 راكبا و 17 برادا و 10 تريللات و سيارة، فيما غادرت السفينة سينا وعلى متنها 163 راكبا منهم 46 معتمرا و باص عمرة و 24 برادا و 17 تريللا.