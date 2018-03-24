490 ألفًا يدلون بأصواتهم غدًا فى الانتخابات الرئاسية ببورسعيد

الغضبان يخصص سيارات لنقل كبار السن للجان أمانى العزازىيستعد،٢٩٩، ٤٩٠ ألف ناخب بورسعيدى للإدلاء بأصواتهم غدا فى ١١١لجنة انتخابية بمختلف أنحاء المحافظة.فيما تسلمت القوات المسلحة مقرات اللجان، واستعدت المحافظة والأحياء ومديريات الخدمات تشكيل غرف عمليات لمتابعة التصويت وحث المواطنين على المشا

الغضبان يخصص سيارات لنقل كبار السن للجان

أمانى العزازى

يستعد،٢٩٩، ٤٩٠ ألف ناخب بورسعيدى للإدلاء بأصواتهم غدا فى ١١١لجنة انتخابية بمختلف أنحاء المحافظة.

فيما تسلمت القوات المسلحة مقرات اللجان، واستعدت المحافظة والأحياء ومديريات الخدمات تشكيل غرف عمليات لمتابعة التصويت وحث المواطنين على المشاركة والإدلاء بأصواتهم على مدار الثلاثة أيام المقبلة.

وتم توفير 42 أتوبيس وسيارة “دبل كابينة” لنقل قوات التأمين والخدمات إلى مقار الانتخابات بكافة أحياء المحافظة.

وأشار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إلى أنه تم تخصيص 30 سيارة “ميني باص”، و٢ سيارة أتوبيس لنقل قوات التأمين إلى مقار اللجان الانتخابية، بجانب 10 سيارات “دبل كابينة” للخدمات المعاونة.

كما تم توفير سيارات لنقل كبار السن إلى المقار والتأكد من انتظام خطوط النقل الداخلى وانتظام الخدمات بها لتيسير حركة المواطنين من والى اللجان الانتخابية.