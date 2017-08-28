49 مليون دولار حجم استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة

مها أبوودن بلغ حجم استثمارات الأجانب، فى محفظة الديون خلال طرح الحكومة، من أذون الخزانة أمس الأحد، ٩٨٥ مليون جنيه بما تعادل نحو ٤٩ مليون دولار فقط. وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية، ردا على رسالة لـ"المال" إن قيمة اكتتابات الأجانب بلغت نسبتها نحو ٧٪ من جملة الطرح. ويعد معدل اكتتاب الاجانب أمس انخ

مها أبوودن

بلغ حجم استثمارات الأجانب، فى محفظة الديون خلال طرح الحكومة، من أذون الخزانة أمس الأحد، ٩٨٥ مليون جنيه بما تعادل نحو ٤٩ مليون دولار فقط.

وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية، ردا على رسالة لـ”المال” إن قيمة اكتتابات الأجانب بلغت نسبتها نحو ٧٪ من جملة الطرح.

ويعد معدل اكتتاب الاجانب أمس انخفاضا فى معدلات استثمار الاجانب فى محفظة الديون منذ آخر تحريك آجراه البنك المركزى لسعر الفائدة الشهر الماضى.

وطرح البنك المركزى المصرى، أمس الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ13 مليار جنيه، وبلغت قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 6.2 مليار جنيه، بنسبة فائدة 21.920%، وتم تغطيته 3.3 مرة، وأذون بقيمة 6.7 مليار جنيه لأجل 266 يومًا، بسعر فائدة 21.775%، وتم تغطيته 2.8 مرة.