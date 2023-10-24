49 شركة تكنولوجيا تشارك في ملتقى إيتيدا للتوظيف

كشفت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) عن نتائج أعمال الدورة الثانية عشر للملتقى التوظيفي الذي نظمته الهيئة يوم 10 من شهر أكتوبر الجاري، عبر الإنترنت.

وأوضحت البيانات الإحصائية للهيئة أن إجمالي عدد الشركات التي شاركت بالملتقى التوظيفي 49 شركة تعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات منها 34 شركة عالمية و15 محلية، والتي قدمت بدورها أكثر من 1100 فرصة عمل متاحة في مختلف مجالات وتكنولوجيا المعلومات والتعهيد وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات. كما سجل بالملتقى التوظيفي أكثر من 4000 من الباحثين عن فرص عمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات بينما بلغ عدد طلبات التوظيف التي تقدموا بها خلال الملتقى 15231 طلبا.

ووفقا لبيانات الهيئة، تنوعت المستويات الوظيفية لفرص العمل المتاحة خلال الملتقى التوظيفي للهيئة، حيث بلغت نسبة فرص العمل التي وفرتها الشركات للمبتدئين 73%، بينما بلغت نسبة فرص العمل المتاحة للمستويات الوظيفية الأعلى ولأصحاب الخبرات 27% من إجمالي فرص العمل.

كما أظهرت نتائج أعمال الملتقى أن الوظائف الأكثر طلبًا بالشركات المشاركة بالملتقى والأغلبية منها في قطاع تكنولوجيا المعلومات ترتكز في مجال البيانات (تحليل البيانات، هندسة وعلوم البيانات، وإدارة البيانات الضخمة) إذ بلغ عددها أكثر من 200 فرصة عمل، تليها الوظائف في مجال تطوير تطبيقات المحمول ولغات البرمجة المختلفة (Android, IOS, Full stack, JAVA, PHP, backend, Frontend) والتي بلغ عددها أكثر من 180 فرصة عمل، وكذلك وظائف اختبار وتطوير وهندسة البرمجيات، والتي جاءت في المرتبة الثالثة للوظائف الأكثر طلبا بعدد 150 فرصة عمل متاحة بالشركات المشاركة بالملتقى.

وكان المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) قد افتتح فعاليات الملتقى التوظيفي، والذي تستهدف الهيئة من خلاله تشبيك الكوادر المؤهلة من الطلبة والخريجين الباحثين عن فرص عمل في تخصصات تكنولوجيا المعلومات، وكذلك رفع الوعي الوظيفي عند الشباب المصري ومساعدتهم في الحصول على فرص العمل المناسبة والمتاحة بقطاع تكنولوجيا المعلومات المصري.