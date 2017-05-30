48 ناشرًا فى الدورة السادسة لمعرض فيصل الرمضانى

على راشد تقيم الهيئة المصرية العامة للكتاب الدورة السادسة من معرض فيصل للكتاب فى الفترة من 4 حتى 13 يونيو المقبل، بمشاركة 48 ناشرا مصريا. يضم جناح هيئة الكتاب أحدث إصداراتها فى مختلف المجالات وسلاسل النشر منها وكذلك إصدارات مكتبة…

على راشد

تقيم الهيئة المصرية العامة للكتاب الدورة السادسة من معرض فيصل للكتاب فى الفترة من 4 حتى 13 يونيو المقبل، بمشاركة 48 ناشرا مصريا.

يضم جناح هيئة الكتاب أحدث إصداراتها فى مختلف المجالات وسلاسل النشر منها وكذلك إصدارات مكتبة الأسرة بمختلف سلاسلها، مع تخفيضات وخصومات كبيرة وجناح للكتب تباع بجنيه للكتاب.

كما يقام نشاط ثقافى وفنى متنوع يوميا يتضمن لقاءات فنية ورياضية وأمسيات شعرية، وحفلات إنشاد دينى يشارك فيها مجموعة كبيرة من الكتاب والشعراء والفنانين، بالإضافة إلى ورش الأطفال وفقرات الأراجوز والساحر والعرائس المتحركة.

ويفتح المعرض أبوابه على فترتين الفترة الأولى من الحادية عشرة صباحا حتى الرابعة عصرا، والفترة الثانية من التاسعة مساء حتى الواحدة صباحا.