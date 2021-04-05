48 مليون دولار استثمارات «العامة للبترول» خلال الربع الثالث

ألف برميل زيت يوميا العام المقبل

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن إجمالى استثمارات الشركة العامة للبترول خلال الربع الثالث من العام المالى الجارى سجلت 48 مليون دولار.

وتأسست الشركة العامة للبترول، إحدى شركات قطاع البترول المصرى عام 1957 وهى مملوكة للدولة «قطاع عام»، وتعد أول شركة وطنية تعمل فى مجال البحث والاستكشاف وإنتاج البترول فى مصر.

وانتهت الشركة من تنفيذ برنامج حفر تنموى واستكشاف طموح بختام الربع الثالث من العام المالى الجارى، وفقا لتصريحات مسئول رفيع المستوى بالهيئة العامة للبترول.

وكشف المسئول لجريدة «المال» عن تفاصيل مشروعات الشركة واستثماراتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وقال إن الشركة أنهت حفر 11 بئرا بترولية خلال الربع الثالث موزعة بين 3 آبار استكشافية و 8 آبار تنموية فى مناطق امتياز الشركة المختلفة فى الصحراء الشرقية والغربية بإجمالى استثمارات حوالى 16 مليون دولار بنسبة نجاح %100.

واستطاعت الشركة العامة حفر 18 بئرا تنموية خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، موزعة بين 9 آبار فى الصحراء الشرقية و9 فى الصحراء الغربية.

على صعيد آخر، قال المسئول إن الشركة وضعت كشف «HH 83/2» البحرى على الإنتاج فى وقت قياسى بإنتاج حوالى 3500 برميل/يوم.

وأوضح أنه جار حاليا استكمال باقى المشروع بإنشاء خط إنتاج 6 بوصات بطول 13 كم و حفر بئر استكشافية من خلال نفس التسهيلات.

وتستهدف الشركة العامة للبترول زيادة حجم إنتاجها من مناطق الامتياز العاملة بها لتقفز إلى مستوى قياسى جديد يتحقق لأول مرة فى تاريخها خلال العام المالى المقبل 2022/2021.

ووفقا للمسئول تخطط الشركة للوصول إلى معدلات إنتاجية تبلغ نحو 75 ألف برميل زيت يوميا و80 ألف برميل يومى زيت مكافىء العام المقبل، مقابل متوسط 60 ألف برميل حاليا.

وأشار إلى أن هناك تنسيقا مستمرا بين الشركات ومسئولى الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية لمتابعة تطورات تنفيذ برامج الحفر والتنقيب والإنتاج والتنمية.

وشدد على التزام الشركة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا بكل مواقع عملها وامتيازاتها البترولية.