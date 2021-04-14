استثمار

48 مليون جنيه منحة الاستثمار الأوروبي لرفع كفاءة الخدمات ببورسعيد

استعرض محافظ بورسعيد خلال اللقاء إنجازات مشروعات التطوير الممولة من الاتحاد الأوروبى
أماني العزازي 1:44 م, الأربعاء, 14 أبريل 21 1:44 م, الأربعاء, 14 أبريل 21

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استقبل عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، سفير الاتحاد الأوروبى ومسئول بنك الاستثمار الأوروبى، لاستعراض ما تم إنجازه من مشروعات تطوير بالتعاون بين محافظة بورسعيد، والاتحاد الأوروبى من خلال منحة مفوضة لبنك الاستثمار الأوروبى، ويشرف على أعمال تطوير المشروعات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة، ورئيس قطاع التنمية المجتمعية بجهاز المشروعات والجهات المختصة بمحافظة بورسعيد، وأمل الألفي مدير مشروعات المنحة الأوروبية

وأكد محافظ بورسعيد أن هناك مفاوضات بدأت منذ 2016 أثمرت عن عمل عظيم أثر فى حياة المواطن إيجابيا، مؤكدا أن بورسعيد أصبحت مدينة نموذجية فى كافة القطاعات، وأكد المحافظ على رغبته فى استمرار الدعم من جانب الاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى، لللارتقاء بمزيد من المناطق الأكثر احتياجا ببورسعيد، موجها الشكر لكافة الجهات المختصة التى تعاونت وبذلت الكثير من المجهودات حتى نصل لهذه المرحلة من التطوير.

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واستعرض محافظ بورسعيد خلال اللقاء إنجازات مشروعات التطوير الممولة من الاتحاد الأوروبى، التى شملت مرحلتين، الأولى مشروع تطوير حى الضواحى (١) بمنحة إجمالية 18 مليون جنيه، وترميم وتطوير 5 مبانى عامة بنظام العمالة الكثيفة وهم ( مركز شباب القابوطى _ مدرسة اسماعيل القبانى الابتدائية _ مدرسة القابوطى الإعدادية _ مدرسة بدر الإبتدائية _ مدرسة عاطف السادات الإبتدائية ) وتم استعراض عملية التطوير وعرض صور للمدارس قبل وبعد التطوير، والمرحلة الثانية مشروع تطوير حى الضواحى (23) بمنحة إجمالية 30 مليون جنيه لإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى لعدد 6 مناطق (السيدة خديجة أ ب، منطقة الحراسات – زمزم القديمة – الشاحنات والحرفيين – مساكن بنك الشاى)

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ومن جانبه، أعرب سفير الاتحاد الأوروبى عن سعادته بما شاهده من أعمال تطوير بمشروعات حى الضواحى، موجها الشكر للجهات المختصة بالمحافظة، لافتا إلى أنه يتطلع لمعرفة تاثير أعمال التنمية على حياة المواطنين ومشاهدة التطوير على أرض الواقع، مؤكدا حرصه على التعاون الدائم مع الجانب المصرى بما يساهم فى تنمية المواطن المصرى وتحقيق التنمية الاستراتيجية التى تستهدفها الدولة المصرية .

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وفى نهاية اللقاء، أهدى محافظ بورسعيد درع المحافظة لسفير الاتحاد الأوروبى ومسئول بنك الاستثمار الأوروبى على تعاونهم البناء مع محافظة بورسعيد، ومن المقرر أن يقوم السفير بجولة تفقدية مع محافظ بورسعيد للتعرف على إنجازات المحافظة على أرض الواقع.

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بقلم أماني العزازي

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