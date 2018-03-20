48 مليون جنيه قيمة مشروعات البحيرة للتوزيع المنفذة لتحويل الكابلات الهوائية

عمر سالمكشف مصدر مسئول فى شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء والطاقة، عن أن إجمالى ما نُفذ فى مشروع تحويل الكابلات الهوائية إلى أرضية يصل قيمته إلى 48 مليون جنيه.واستعرض محمد عبد العليم، رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة، تقريراً أوضح فيه الموقف التنفيذى والمستهدف لكل من الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية، و

عمر سالم

كشف مصدر مسئول فى شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء والطاقة، عن أن إجمالى ما نُفذ فى مشروع تحويل الكابلات الهوائية إلى أرضية يصل قيمته إلى 48 مليون جنيه.

واستعرض محمد عبد العليم، رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة، تقريراً أوضح فيه الموقف التنفيذى والمستهدف لكل من الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية، وتحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية، للأماكن الأكثر خطورة بالتنسيق مع المحافظات.

أوضح عبدالعليم، أنه أجريت حركة إحلال وتجديد وتوسعات إلى 65 محولًا، وعن شبكات الجهد المتوسط، تنفيذ 3804 أعمدة، و143.8 كم موصَلات، و176.7 كم كابلات، وبشأن شبكات الجهد المنخفض؛ الانتهاء من تنفيذ 11314 عامودًا، (915.12) كم موصَلات، 107 كم كابلات، و3 موزعات.

عن الموقف التنفيذى لعمليات تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط إلى كابلات أرضية، أوضح أن الانتهاء من تحويل تلك الخطوط بإجمالى 49 عملية، بمبلغ وقدرة 60.3 مليون جنيه، فى مناطق منها كينج عثمان، ودواجن أبيس، وتفريعة الحبشى، وبيبان، وكنيسة أورين، وأريمون، وسرنباى، وأدكو، والمشتل، ولقانة، والأبعادية، وإدكو ورشيد، والرزيمات، والكوم الأخضر، ومنشية صيرة، والربعمائة عزبة المجد، ومحول ياقوت، والتوسيلى، والجمالة بلقطر، والساحل.

أضاف أن بلغت نسبة التنفيذ لتحويل الخطوط الهوائية لكابلات أرضية بشركة البحيرة بلغت 87%.

وأكد محمد شاكر، وزير الكهرباء، أنه ضرورى الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة، وجودة التنفيذ، وجودة متابعة ما ينفذ، للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها.

وشدد الوزير على ضرورة مراعاة الدقة، وسرعة التنفيذ، وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لتلك الخطة، ومن المقرر الانتهاء منه ديسمبر المقبل.

كما ناقش الوزير جهود الشركات لزيادة معدلات التحصيل، والضبطية القضائية، للقضاء على سرقات التيار، وتحسين معدلات الفقد.

يذكر أن نطاق عمل شركة البحيرة يمتد إلى عدد من المحافظات، تتضمن إيتاى البارود، والبحيرة، وأبو حمص، ومطروح، والساحل الشمالى الغربى، ومركز السلام.

تأتى مثل تلك اللقاءات فى إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع مستوى الأداء، والحفاظ على أرواح المواطنين، والقضاء على المخاطر التى تهدد أرواحهم، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور فضلاً عن تأمين التغذية الكهربائية للقطاعات.

ومن المقرر أن تعقد وزارة الكهرباء اليوم الإثنين الجمعية العمومية لثلاث شركات توزيع، الإسكندرية، ومصر العليا، وجنوب القاهرة.