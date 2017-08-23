48 ألف عقار مخالف بالإسكندرية منذ 10 أعوام

❐ التحفظ على أرض عقار الأزاريطة المائل لحين دفع 600 ألف جنيهالمال ـ خاص:قال محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن معدل العقارات المخالفة بالثغر منذ 2006 حتى 2016، بلغ 48 ألف عقار مخالف، وصدر ضدهم 112 قرار إزالة، مؤكدا أنه نفذ %12 إلى %15 منه فقط حتى الآن.وأضاف، أن هناك انحرافات من جانب مقاولى البنا

❐ التحفظ على أرض عقار الأزاريطة المائل لحين دفع 600 ألف جنيه

المال ـ خاص:



قال محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن معدل العقارات المخالفة بالثغر منذ 2006 حتى 2016، بلغ 48 ألف عقار مخالف، وصدر ضدهم 112 قرار إزالة، مؤكدا أنه نفذ %12 إلى %15 منه فقط حتى الآن.

وأضاف، أن هناك انحرافات من جانب مقاولى البناء، وصلت لبناء مايقرب 48 عقار مخالف خلال 3 أيام فقط، فى إجازة عيد الفطر الماضى، مؤكداً أنه من المستهدف إيقاف أى عقار مخالف فى المهد، حتى لا يستغل المخالفين أيام العطلات للاستمرار والتمادى فى المخالفة.

وطالب بضرورة معاقبة أطراف البناء المخالف، سواء مالك العقار، العامل، المقاول، والمُشترى، مطالباً أعضاء مجلس النواب بضرورة إصدار قانون يجرم كل من يقوم بالبناء المخالف، وتجريم كل من يتعامل مع هذه العقارات.

وأوضح أنه المحافظ نجحت فى التخلص من التعديات الواقعة على أراضى الدولة بنسبة تصل إلى %70، لافتاً إلى أنه يتبقى %29 من الأراضى المُقام عليها مشروعات وزراعات مهمة، جار التفاوض معهم لتقنين أوضاعهم وتوفيقها، عقب تقديم طلبات للتصالح.

واستردت المحافظة الأراضى المُعتدى عليها من خلال حملات مُتتالية شنتها بالتنسيق مع قوات الأمن، للقضاء على ظاهرة التعديات على أراضى الدولة، واتخذت المحافظة الإجراءات القانونية للحفاظ على الأراضى المستردة لعدم معاودة التعديات مرة أخرى عليها.

وتطرق إلى الأرض الخاصة بعقار الأزاريطة المائل، الذى هدم مؤخرًا لخطورته الداهمة، مؤكدا أنه تحفظ على الأرض لحين دفع مقابل الهدم والبالغ 600 ألف جنيه، من قبل مالك العقار.

يُشار إلى أن حى وسط بالإسكندرية، شهد كارثة ميل عقار الأزاريطة الشهير، الذى تسبب فى تشريد 19 أسرة خلال شهر رمضان الماضى، فضلاً عن تشريد العشرات من الأسر بالعقارات المجاورة، بسبب مخالفة تراخيص البناء.

وقامت على إثر ذلك الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، وإشراف من كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، بوضع خطة للتخلص من العقار بطريقة آمنة لتفادى تأثر العقارات المجاورة، دون وقوع خسائر، واستغرقت قرابة 17 يومًا لهدمه.