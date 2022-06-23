472 مليون دولار صادرات الحديد والصلب خلال أول 4 شهور من العام الحالي

صعدت صادرات الحديد والصلب المصرى بنحو 1%، خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2022، لتسجل 472 مليون دولار، مقابل 468 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، بحسب تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

وأوضح التقرير أن إسبانيا جاءت على عرش الدول المستوردة للحديد المصري بقيمة 95.2 مليون دولار، تلتها إيطاليا بقيمة 88.4 مليون دولار، ثم السعودية بقيمة 79.7 مليون دولار،

وحلّت بعدها كندا بقيمة 40.8 مليون دولار، وبعدها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 28.7 مليون دولار.

كان المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية قد أعلن ارتفاع صادرات القطاع، خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2022، بنحو 36% لتسجل 2 مليار و558 مليون دولار، مقابل مليار و883 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

يشار إلى أن وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع أعلنت عن ارتفاع الصادرات السلعية خلال الربع الأول من العام 2022 بنسبة 20% لتسجل 9 مليارات و176 مليون دولار، مقابل 7 مليارات و671 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2021، محققة نسبة زيادة بلغت 20%”.