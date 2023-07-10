«472 مشروعا منذ 2020 بتكلفة 12.3 مليار جنيه».. رئيس الوزراء يستعرض موقف المشروعات بمحافظة مطروح

أثناء زيارته واحة سيوة، استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالقاعة الرئيسية بمقر القرية الأوليمبية، إلى شرح من اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، حول الموقف التنفيذي للمشروعات القومية والتنموية بالمحافظة بوجه عام، وسيوة على نحو خاص.

ورحّب المحافظ، في مستهلّ كلمته، برئيس الوزراء والحضور، مؤكدًا عمق المحبة والاعتزاز والتقدير الذي يحمله أهالي المحافظة لاهتمام القيادة السياسية الكبير بتلك البقعة الغالية من أرض الوطن.

واستعرض المحافظ صورًا تعكس الوضع الراهن لعدد من المشروعات البارزة التي تشهدها “مطروح”، اعتبرها من ثمار ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة التى تحتفي مصر بالذكرى العاشرة لها هذه الأيام،

وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، ومحطة الضبعة النووية السلمية لتوليد الطاقة الكهربائية، وتطوير الطريق الدولي الساحلي (مطروح/ الإسكندرية)،

وتطوير طريق (وادي النطرون/ العلمين)، ومحور (روض الفرج/ الضبعة)، ومشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة/ العلمين/ مرسى مطروح)، والمشروعات الزراعية في الدلتا الجديدة ومستقبل مصر.

إضافة إلى المشروعات التنموية بقاعدة محمد نجيب، وميناء جرجوب البحري، وتطوير ميناء السلوم البري بوابة مصر الغربية، ومحطات تحلية مياه البحر بالمدن الساحلية في المحافظة، ومشروعات الهيدروجين الأخضر على أرض مدينة النجيلة.

وأضاف أنه في إطار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، تم تنفيذ عدد 103 مشروعات بنسبة 100% بعدد11 قرية فى المرحلة التمهيدية للمبادرة من إجمالى 56 قرية، وتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لدخول 23 قرية و7 تجمعات ضمن المرحلة الثانية لمبادرة “حياة كريمة”.

وقال اللواء خالد شعيب إن محافظة مطروح تشهد، خلال السنوات من 2020 حتى 2023، تنفيذ 472 مشروعًا خدميًّا وتنمويًّا بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 12.3 مليار جنيه، تتضمن 119 مشروعًا في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، و28 مشروعًا في قطاع الكهرباء مثل محطة محولات شرق مطروح، وموزع كهرباء بمنطقة الحمراء بمدينة العلمين.

وأيضًا مشروعات بقطاع الطرق بطول 320 كم، منها تطوير مدخل مدينتي الضبعة والحمام، وتنفيذ طريقي سيدي براني والسلوم،

بالإضافة إلى 84 مشروعًا بقطاع الإسكان والمرافق، و27 مشروعًا بقطاع الصحة، منها تنفيذ الوحدة الصحية بقرية الزويدة، ووحدة طب أسرة سيدنا هود، ووحدة النصر بإدارة مطروح.

وأضاف اللواء خالد شعيب أن محافظة مطروح تشهد مشروعات أخرى، حيث تقوم هيئة الأبنية التعليمية بتنفيذ 39 مشروعًا، منها المدرسة المصرية اليابانية بمطروح، ومدرسة حدائق مطروح الرسمية المتميزة للغات، ومدرسة فرج كويلة للتعليم الأساسي ببراني، ومدرسة خالد بن الوليد الابتدائية المشتركة بالحمام.

ويقوم جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بتنفيذ 19 مشروعًا، منها تنفيذ بئر عميقة بالدكرور بسيوة، وصيانة آبار رومانية، وتنفيذ مجزر مدينة الحمام، وتنفيذ الطبقة السطحية للطريق الدائري حول أبو شروف،

بالإضافة إلى مشروعات ينفذها مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، بينها تنفيذ آبار نشو، وآبار روماني، وعدد من السدود الأسمنتية، ومشروعات أخرى تشمل تنفيذ مراكز للشباب، ومراكز للتأهيل، ورعاية أطفال التوحد.

ومشروعات للتطوير الحضاري، تتضمن تطوير عمارات حي الزهور بمرسى مطروح، وتنفيذ برج سكني لتسكين أهالي منطقة الطابية بمرسى مطروح، وتطوير منطقة السواني بمرسى مطروح، وإنشاء سوق حضارية ببراني.

وأشار المحافظ إلى أنه من المخطط خلال الخطة الاستثمارية لعام2023/ 2024 تنفيذ عدد 89 مشروعًا بتكلفة 442 مليون جنيه تقريبًا.

وتطرَّق اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إلى موقف المشروعات بواحة سيوة، مشيرًا إلى أنها تعد من أقدم الواحات في مصر، وتقع على بُعد 300 كم جنوب مدينة مطروح، وتنخفض بنحو 18 مترًا عن مستوى سطح البحر، وتبلغ مساحتها نحو 94 ألف كم، ويقدر عدد سكانها بنحو 36 ألف نسمة، وتتكون من 5 وحدات قروية.

وأضاف المحافظ أن “واحة سيوة” تحظى بالعديد من المقاصد السياحية، حيث تتميز بالمناظر الطبيعية الخلابة، وتنتشر في أرجائها الآبار وعيون المياه الطبيعية، التي تستخدم في الزراعة والري، وتشتهر بزراعة التمور والزيتون ومحاصيل أخرى مهمة، كما تضم معالم أثرية مهمة مثل معبد آمون، وجبل الموتى، ومدينة شالي القديمة، وجبل الدكرور.

وتشتهر بسياحة السفاري، وسياحة الاستشفاء التي تقوم على الدفن بالرمال في منطقة الدكرور للعلاج من أمراض الروماتيزم والخشونة وآلام العمود الفقري، والمياه الكبريتية،

حيث يوجد بالواحة 220 عينًا طبيعية لري الزراعات، وعين وحيدة متفردة بوجود عنصر الكبريت مما يجعلها مقصدًا للاستشفاء، إلى جانب بحيرات الملح الطبيعية، لدور اليود في تقوية مناعة الجهاز التنفسي.

وقال محافظ مطروح إن واحة سيوة تشهد بوجه خاص تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، تتضمن منظومة الصرف الصحي المتكامل لمدينة سيوة، كمعالجة ثنائية، بطاقة 18 ألف م3/يوم، وإنشاء محطة تنقية مياه الشرب بإزالة الحديد والمنجنيز بطاقة 5 آلاف م3/يوم بقرية المراقي في مركز سيوة.

وينفذ جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي 21 مشروعًا في سيوة تتضمن استكمال رصف طريق (سيوة/ مطروح) الخرساني بطول 300 كم، وطريق (سيوة/ الواحات) بطول 360 كم،

وعدد من الطرق التنموية والداخلية للواحة، مع إنشاء عدد من الآبار، وتنفيذ تجمعات سكنية بقريتي أم الصغير وبهي الدين. وتقوم هيئة الأبنية التعليمية بتنفيذ 14 مشروعاً بسيوة، بينها إنشاء 7 مدارس جديدة، وصيانة 7 مدارس قائمة.

إضافة إلى العديد من المشروعات التي أسهمت في حل مشاكل مياه الصرف الزراعي الزائدة بسيوة.

واستعرض اللواء خالد شعيب جانبًا آخر من المشروعات بواحة سيوة، مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ 5 مشروعات في قطاع الشباب والرياضة لتطوير مراكز الشباب وتعزيز دورها،

ويتم تشييد طرق داخلية بالواحة بإجمالي طول نحو 70 كم، واستكمال مشروع التنسيق الحضاري بمدينة سيوة، مع الحفاظ على طابعها العمراني.

وأضاف أنه تم إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بسيوة، وإنشاء وحدة مرور سيوة، وتنفيذ برامج للتمكين الاقتصادي للشباب بالواحة بتوزيع 100 فدان بقرية أبو شروف بمركز سيوة لتشجيع الشباب على العمل والإنتاج وتوفير حياة كريمة لهم،

ويتم أيضًا دعم صغار المزارعين بالواحة بالتعاون مع وزارة الزراعة، حيث تم إقامة معمل “التريكوجراما” الخاص بمكافحة الآفات الزراعية مع توفير أجهزة حقن وعلاج لمكافحة سوسة النخيل.

ومن المنتظر انطلاق المهرجان الدولي للتمور بنسخته السابعة في أكتوبر 2023، والتي شهدت الواحة انطلاقه لأول مرة عام 2015.

ولفت المحافظ إلى أنه تم تطوير وإعداد مطار سيوة لاستقبال الطائرات والأفواج السياحية، والعمل على الترويج السياحى للواحة بما تمتلكه من مقومات سياحية متعددة،

وتم، بتوجيهات القيادة السياسية، إيجاد حل جذرى لمشكلة الصرف الزراعى الزائد، والذى عانى منه أهالى الواحة على مدار ثلاثة عقود، من خلال شق قناة مفتوحة طولها 34 كم لنقل المياه خارج الواحة.

وعرض اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عددًا من المطالب والاحتياجات التي تستهدف استكمال الخطط التنموية والارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للأهالي بمطروح، ووجّه رئيس الوزراء بدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها.