4700 جنيه مكافأة لفدان القصب منخفض الاستهلاك للمياه

بحسب تأكيد رئيس جمعية منتجي قصب السكر الصاوي أحمدقال رشدي أبو الوفا رئيس جمعية منتجي قصب السكر، إن الحكومة قررت دعم مزارعي التقاوي القصب غير الشرهة في استهلاك المياه بـ 4700جنيه عن كل فدان ويتم صرفها في صورة أسمدة ومخصبات وأعمال تسوية تقوم بها الأجهزة في وزارة االزراعة.و أوضح

بحسب تأكيد رئيس جمعية منتجي قصب السكر



الصاوي أحمد

قال رشدي أبو الوفا رئيس جمعية منتجي قصب السكر، إن الحكومة قررت دعم مزارعي التقاوي القصب غير الشرهة في استهلاك المياه بـ 4700جنيه عن كل فدان ويتم صرفها في صورة أسمدة ومخصبات وأعمال تسوية تقوم بها الأجهزة في وزارة االزراعة.

و أوضح أبو الوفا في تصريحات خاصة لـ”المال”أن الأصناف الجديدة سيتم طرحها في فروع مراكز البحوث الزراعية والمحطات التابعة لوزارة الزراعة في بعض المحافظات الأكثر إنتاجية تباعا حتى تعمم في جميع القرى والنجوع .

ولفت أبو الوفا أن التقاوي الجديدة التي سيتم تعميمها هي جيزة 3 وهي معتمدة من وزارة التموين من ناحية جودة الإنتاجية للسكر، كما أن متوسط الانتاجية يترواح بين 55 طنا إلى 60 طن بدلا من 40 طن في الصنف التقليدي س 9 المنتشر في المحافظات المصرية المنتجة لقصب السكر وتتركز في محافظات الصعيد.

وأوضح رئيس الجمعية أن وزارة الزراعة حددت فترة بقاء القصب لمدة 5سنوات فقط بقرار وزاري للحفاظ على الإنتاجية والمياه.

** صندوق دعم



و أكد مصدر مسؤول في وزارة الزراعة المحاصيل السكرية أنه تقرر الموافقة على إنشاء صندوق لدعم مزراعى قصب السكر بـ 4700 جنيه للفدان على أن تتحمل وزارة الزراعة 50% وشركة السكر للصناعات التكاملية 50%.

و أكد المصدر أن هذا الصندوق يستهدف تشجيع المزراعين على استبعاد الأصناف منخفضة الانتاجية ، وزراعة الأصناف الجديدة ومنها صنف “جيزة 3” الذى يوفر 20% من المياه الرى مقارنة بالأصناف الأخرى، ويعطى إنتاجية عالية تتراوح مابين 40 إلى 50 طن للفدان الواحد في المتوسط .

وأضاف المصدر أن هذا المبلغ الذى يتم اعتماده ، لمزارعى قصب السكر فى شكل خدمات تقدم، سواء فى توفير التقاوى وحرث الأرض وتسويتها بالليزر، وتحمل تكاليف الزراعة والنقل وتوفير المبيدات اللازمة، بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل مكافحة الآفات والحشرات التى تصيب المحصول وتودى إلى انخفاض الإنتاجية، من خلال أنواع معتمدة ومسجلة من مبيدات الحشائش، و برامج مكثفة لتوعية المزارعين بالأساليب المثلى فى استخدامها.