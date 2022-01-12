47 مليون جنيه أرباح «النصر للبترول» خلال عام

سجل إجمالى أرباح شركة النصر للبترول خلال العام المالى المنتهى 47 مليون جنيه، بنسبة زيادة %57 على المستهدف، وفقًا لتقرير حديث صادر عن قطاع البترول، اطلعت عليه «المال».

وتأسست شركة النصر للبترول عام 1911 تحت اسم شركة «آبار الزيوت الإنجليزية المصرية»، وتم تأميمها عام 1964، ويتضمن نشاط الشركة الأساسى توفير المنتجات البترولية للسوق المحلية وتصدير الفائض.

وتضم «النصر للبترول» 4 وحدات للتقطير بطاقة 6.5 مليون طن مترى سنويًّا، و3 وحدات تقطير تفريغى لإنتاج الأسفلت البيتومين بطاقة إنتاجية 300 ألف طن سنويًّا، ووحدات لاسترجاع الغازات، ومعالجة البوتاجاز والنافتا والكيروسين.

مصادر: الشركة تعكف حالياًّ على تنفيذ حزمة مشروعات جديدة

وقالت مصادر مطلعة إن شركة النصر واحدة من كبرى الشركات العاملة بمجال إنتاج وتوفير المشتقات البترولية للسوق المحلية، واستطاعت تحقيق خطتها للعام المالى المنتهى بنسب تجاوزت الخطة والمعدلات المستهدفة، رغم التحديات والصعوبات التى فرضتها جائحة كورونا.

وأضافت المصادر أن الشركة تسعى إلى زيادة معدلات إنتاجها والتوسع فى التصدير إلى الأسواق الخارجية خلال العام الحالى.

يشار إلى أن منتج «النافتا» قد استحوذ على نصيب الأسد من جملة صادرات شركة النصر للبترول خلال العام المالى 2020/ 2021، بقيمة تراوحت بين 490 و500 مليون دولار.

جدير بالذكر أن الاستثمارات الفعلية لشركة النصر للبترول سجلت خلال العام المالى المنتهى 2.2 مليار جنيه، بنسبة تنفيذ %102 من الاستثمارات المعتمدة.

وأوضحت المصادر أن الشركة تعكف حاليًّا على تنفيذ حزمة مشروعات جديدة لزيادة حجم إنتاجها، فضلًا عن تنفيذ عمليات الإحلال والتجديد والأمن الصناعى.

وتابعت أنها تستهدف زيادة معدلات التكرير بوحداتها خلال العام المقبل، عقب الانتهاء من تنفيذ مشروعاتها الحالية لزيادة القدرات.

وتضم قائمة المشروعات الأساسية التى تتبنى شركة النصر للبترول تنفيذها، إنشاء جهاز تقطير جديد بالتعاون مع شركة بتروجت، بطاقة 1.2 مليون طن سنويًّا، وإنشاء 3 وحدات فواصل أملاح لأجهزة التقطير، وتدشين 4 مستودعات جديدة للتخزين بالتعاون مع بتروجت، وإنشاء خط جديد لتسلم الأسفلت.

وكشفت شركة النصر للبترول، خلال جمعيتها العمومية سبتمبر الماضى، أنها أصدرت خلال العام المالى 2020/ 2021 كميات من المنتجات البترولية بقيمة إجمالية تتجاوز مليار دولار، بزيادة نسبتها 23% على العام السابق.

كما ارتفعت قيمة إنتاج مصفاة النصر خلال العام إلى حوالى 2.7 مليار جنيه، بزيادة نسبتها %16 على العام السابق.

ولفتت المصادر إلى أن شركة النصر توفر جانبا كبيرا من احتياجات السوق المحلية من المشتقات البترولية، فضلًا عن الوفاء بتعاقدات التصدير لعدد من الدول.

وقد بلغت كميات الخام التى تم تقطيرها فى معمل النصر 3.7 مليون طن، خلال العام المالى الماضى، وتم من خلالها توفير جانب كبير من احتياجات السوق المحلية من البوتاجاز والنافتا والسولار والكيروسين ووقود النفاثات والمازوت والأسفلت.