47 سفينة في ميناء دمياط

محمود محسن



استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينة حاويات و 6 سفن بضائع عامة.





وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط اليوم الاثنين، إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، فضلا عن 25 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.





ولفت المركز الاعلامي إلى أنه غادر الميناء في الحادية عشر والنصف مساء أمس الأحد القطار رقم 2470 محمل بـ 1300 طن قمح، في حين غادر عدد 65 سيارة بحمولة 3188 طن قمح.





وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 177475 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 62321 طنا.





وتجدر الإشارة إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 200 طن يوريا و 500 طن فوسفات و 2440 طن حديد بليت .