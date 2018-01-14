47 ألف سهم تستجيب لاستكمال عرض الشراء الإجباري على أديليس للتأجير

رجب عزالدينقالت إدارة البورصة المصرية إن إجمالي كميات أوامر البيع المبدئية المقدمة من شركة الوطنية للتجارة و التنمية ( انتاد) على شركة أدليس للتأجير التمويلى بلغت 47 ألف سهم تقريبا بنهاية فترة سريان العرض اليوم الأحد.وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية اليوم إن هذه الصفقة تأتى فى اطار است

رجب عزالدين

قالت إدارة البورصة المصرية إن إجمالي كميات أوامر البيع المبدئية المقدمة من شركة الوطنية للتجارة و التنمية ( انتاد) على شركة أدليس للتأجير التمويلى بلغت 47 ألف سهم تقريبا بنهاية فترة سريان العرض اليوم الأحد.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية اليوم إن هذه الصفقة تأتى فى اطار استكمال عرض الشراء الإجباري المقدم من أنتاد على أديليس.

وأعلنت إدارة البورصة فى يوليو الماضى عن تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم أنتاد على أسهم أديليس للتأجير التمويلي على 179 ألف سهم تقريبا بقيمة اجمالية مليون جنيه تقريبا.

وأبدت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها فى ديسمبر الماضى من قيام الوطنية للتجارة و التنمية (انتاد) بنشر إعلان استكمال عرض الشراء المقدم منها للاستحواذ على الأسهم المتبقية التى لم تستجب للعرض الأول .

يذكر أن الوطنية للتجارة أعلنت رغبتها يونيو الماضى في شراء 375.487 سهم بنسبة 3.92% (المكملة لنسبة 100%) من رأسمال أديليس للتأجير التمويلي.

يشار إلى أن شركة «أديليس» تعمل فى مجال التأجير التمويلى ويبلغ رأس مالها المصدر والمدفوع 47 مليون جنيه، موزعا على 9.5 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم .

وتعمل «انتاد» فى الاتجار فى الآلات والمعدات ومواد البناء، والخامات والقيام بجميع أعمال الاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، إضافة إلى مزاولة الأعمال المرتبطة بهذه الأنشطة طبقًا للشريعة الإسلامية، ويبلغ رأس مالها المصدر 46 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن بنك أبو ظبى الإسلامى – مصر، يمتلك بشكل مباشر وغير مباشر % 98.5 من أسهم شركة الوطنية للتجارة و التنمية” انتاد” ،بينما تولت شركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، مهام مستشار تنفيذ الصفقة ونقل ملكية الأسهم فى البورصة.

